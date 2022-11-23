На войне в Украине погиб один из лучших экскурсоводов Киева

Сергей Миронов был не просто экскурсоводом. Он жил своей работой и заботой о любимом Киеве. Постоянно водил экскурсии, каждый раз придумывая новые маршруты. При этом плата за экскурсию - "по решению туристов". Он знал, где сохранились лучшие образцы метлахской плитки, мог показать такие детали, про которые и не все местные жители знают, а также активно боролся за сохранение исторического наследия. Например, не мог спокойно пройти мимо ветхой старинной двери жилого дома. Боясь, что дверь XIX века снимут и заменят на кусок современного металла, покупал за собственные деньги стройматериалы и несколько дней в одиночку реставрировал. Чужую дверь чужого дома!

Он знал чуть ли не на память коды к подъездам всех старых домов Киева. Знал, в каком подъезде стоит 100-летняя щетка для обуви из конского волоса, а где при советской власти законсервировали целую пожарную лестницу, которую сегодня можно смотреть как музейный экспонат.

О Киеве, его домах и людях Сергей постоянно писал в своем очень душевном блоге vanishing_kiev в инстаграме. Его страничка - это очень увлекательный путеводитель, рассказывающий о самых интересных, красивых и аутентичных местах столицы Украины. Увы, новых публикаций уже не будет...

Когда началась война, Сергей решил защищать Киев и вступил в ряду территориальной обороны. "В мою страну пришло горе и совершенно очевидно, что оно не могло обойти меня. Пожалуй, если бы я остался „на гражданке“ и займись волонтерством - я бы принес стране куда больше пользы. Но сделанного не вернешь - я пошел в ТРО, - писал он в феврале (здесь и далее: пунктуация и орфография автора сохранены - прим.ред.).

Летом взвод, в котором служил Сергей, отправили на юг Украины. Он продолжал писать в инстаграме о местах, где находится, войне, людях, о своих мыслях, мечтах и планах на будущее... Осенью Сергей попал на Донбасс. Был тяжело ранен под Бахмутом и 17 ноября скончался от ран в госпитале. Сегодня, 23 ноября, он будет похоронен в любимом городе.