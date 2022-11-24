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24.11.2022, 07:00

ФОТО и ВИДЕО | Не рыбка, а рыбище! Во Франции выловили самую большую в мире золотую рыбку

 
Koikalad võivad kasvada vägagi suureks.
Koikalad võivad kasvada vägagi suureks.
ФОТО: DejaVuDesigns | Shutterstock

42-летний Энди Хакетт во время рыбалки на озере Блюуотер (Франция) поймал необычайно большую золотую рыбу весом 30,5 кг. За ее яркий цвет он ласково окрестил рыбку Морковкой.

Можно предположить, что Морковка - самая крупная золотая рыба в мире. Относится она к карпам кои — виду, впервые выведенному в Японии в начале XIX века. Карпы кои – настоящие долгожители среди рыб, в подходящих условиях рыбки запросто могут дожить до 50 лет. Еще одна отличительная особенность этого выведенного вида рыб - яркий цвет.

"Я всегда знал, что она где-то в озере, но никогда не думал, что доберусь до нее“, — рассказывает рыбак Энди Хакетт.

"Я сразу понял, что это крупная рыба, как только она схватила наживку под водой и начала водить ею из стороны в сторону, вверх и вниз. Потом она всплыла метрах в 35 и я увидел, что она оранжевого цвета... Я вытаскивал ее из воды без малого 25 минут. Это была чистая удача!“ — добавил рыбак.

Владельцы озера рассказали, что 20 лет назад выпустили в водоем золотую рыбку. С тех пор она неплохо прибавила в весе. При этом Морковку видят очень редко, и она ни разу не была поймана, хотя охотились на нее многие. Рыба на целых 13 кг тяжелее самой большой золотой рыбки, пойманной Джейсоном Фугейтом в Миннесоте (США) в 2019 году.

Энди Хакетт сфотографировался со своим необычным уловом и... выпустил Морковку обратно в озеро. Не исключено, что следующий рыбак-счастливчик сможет обновить рекорд.

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