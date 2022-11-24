ФОТО и ВИДЕО | Не рыбка, а рыбище! Во Франции выловили самую большую в мире золотую рыбку

Можно предположить, что Морковка - самая крупная золотая рыба в мире. Относится она к карпам кои — виду, впервые выведенному в Японии в начале XIX века. Карпы кои – настоящие долгожители среди рыб, в подходящих условиях рыбки запросто могут дожить до 50 лет. Еще одна отличительная особенность этого выведенного вида рыб - яркий цвет.

"Я всегда знал, что она где-то в озере, но никогда не думал, что доберусь до нее“, — рассказывает рыбак Энди Хакетт.

"Я сразу понял, что это крупная рыба, как только она схватила наживку под водой и начала водить ею из стороны в сторону, вверх и вниз. Потом она всплыла метрах в 35 и я увидел, что она оранжевого цвета... Я вытаскивал ее из воды без малого 25 минут. Это была чистая удача!“ — добавил рыбак.

Владельцы озера рассказали, что 20 лет назад выпустили в водоем золотую рыбку. С тех пор она неплохо прибавила в весе. При этом Морковку видят очень редко, и она ни разу не была поймана, хотя охотились на нее многие. Рыба на целых 13 кг тяжелее самой большой золотой рыбки, пойманной Джейсоном Фугейтом в Миннесоте (США) в 2019 году.

Энди Хакетт сфотографировался со своим необычным уловом и... выпустил Морковку обратно в озеро. Не исключено, что следующий рыбак-счастливчик сможет обновить рекорд.