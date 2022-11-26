ФОТО | Один меняет цвет, другой - острый на вкус. Смотрите, какие интересные виды джина продаются в Эстонии

Для тех, кто любит погорячее. Джин с перцом чили - это не шутки! Уже от одного запаха глаза начинают слезиться - настолько он острый. Если вы не боитесь остроты на языке, то обязательно попробуйте эстонские джины с чили. Например, Attitude Gin от Metsis Drinkery и I Am Married от Gin Queens.

Шотландский джин Hendrick's постоянно выпускает лимитированные серии напитков. Например, сейчас можно попробовать джин Neptunia, вкус которого вдохновлен морским берегом. А вот Лесли Грейси, которая стоит за рецептом джинов Hendrick's, предпочитает пить джин Orbium - чистым со льдом. Если вам повезет, то вы в дьюти-фри на корабле или в аэропорту вы сможете еще найти прошлый лимитированный выпуск - Amazonia, вдохновленный травами лесов Амазонки. У всех трех разный и четко выраженный вкус. Сложно сказать, какой из них лучше!

Джин Normindia изготавливается во Франции в ограниченном количестве, а каждая бутылка пронумерована! Кроме обычной версии есть джин, который настоялся в бочке из-под бренда, и био-джин с более сильно выраженным вкусом различных трав и зелени.

Любите ягоды? А настойки из них? А что если бы из них получился джин? Одни из самых необычных вкусов джина - с аронией и морошкой. Эти замечательные напитки создает эстонский производитель джина TOHI.

Гпрмоничный союз Британии и Италии - ничто иное как джиночелло, плод любви джина и лимончелло. Этот освежающий напиток идеально подходит как для коктейлей, так и для употребления просто в бокале со льдом. Джиночелло производит в Эстонии Metsis Drinkery.