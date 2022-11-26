ФОТО | Один меняет цвет, другой - острый на вкус. Смотрите, какие интересные виды джина продаются в Эстонии(4)
В прошлую субботу в Копли прошел Tallinn G&T Weekend - Фестиваль джина. На нем были представлены различные виды джина, которые продаются в Эстонии. Вот несколько интересных и необычных джинов, которые вам обязательно стоит попробовать!
Для тех, кто любит погорячее. Джин с перцом чили - это не шутки! Уже от одного запаха глаза начинают слезиться - настолько он острый. Если вы не боитесь остроты на языке, то обязательно попробуйте эстонские джины с чили. Например, Attitude Gin от Metsis Drinkery и I Am Married от Gin Queens.
Шотландский джин Hendrick's постоянно выпускает лимитированные серии напитков. Например, сейчас можно попробовать джин Neptunia, вкус которого вдохновлен морским берегом. А вот Лесли Грейси, которая стоит за рецептом джинов Hendrick's, предпочитает пить джин Orbium - чистым со льдом. Если вам повезет, то вы в дьюти-фри на корабле или в аэропорту вы сможете еще найти прошлый лимитированный выпуск - Amazonia, вдохновленный травами лесов Амазонки. У всех трех разный и четко выраженный вкус. Сложно сказать, какой из них лучше!
Джин Normindia изготавливается во Франции в ограниченном количестве, а каждая бутылка пронумерована! Кроме обычной версии есть джин, который настоялся в бочке из-под бренда, и био-джин с более сильно выраженным вкусом различных трав и зелени.
Любите ягоды? А настойки из них? А что если бы из них получился джин? Одни из самых необычных вкусов джина - с аронией и морошкой. Эти замечательные напитки создает эстонский производитель джина TOHI.
Гпрмоничный союз Британии и Италии - ничто иное как джиночелло, плод любви джина и лимончелло. Этот освежающий напиток идеально подходит как для коктейлей, так и для употребления просто в бокале со льдом. Джиночелло производит в Эстонии Metsis Drinkery.
А вот и самый необычный джин, который приведет в восторг ваших гостей и станет хитом любой вечеринки. Джин Simsala Gin от немецкой компании Flaschenpost Gin меняет цвет, когда вы делаете с ним джин-тоник! Сам джин голубого цвета, но если налить в него тоник, то он меняет цвет на фиолетовый. Это происходит благодаря сочетанию ингредиентов джина с ингредиентами тоника. Увы, какие именно ингредиенты отвечают за смену цвета, держится в секрете. Приобрести его можно в SuperAlko и CityAlko.
Внимание! Этот продукт употреблять вовнутрь не стоит. Crafter's выпустили для любителей джина одеколон, который пахнет в точности, как три разных вида джина Crafter's. Одеколоны имеют очень интенсивный запах, но быстро выветриваются. Зато новый Wild Forest Gin от Crafter's пейте смело, если вам нравится аромат и привкус хвои. То, что надо в преддверии Рождества!