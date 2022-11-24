24.11.2022, 08:00
"Черная пятница" в SAS: стоимость билетов в Нью-Йорк туда-обратно начинается от 349 евро!
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Авиакомпания SAS запустила кампанию "Черная пятница“, предлагая недорогие авиабилеты по определенным направлениям.
Билеты по привлекательной цене можно купить на январь 2023 года.
Несколько направлений кампании "Черная пятница":
13. – 20.01 Майами (354 €)
13. – 31.01 Майами (363 €)
17. – 24.01 Нью-Йорк (349 €)
19. – 24.01 Нью-Йорк (349 €)
19. – 26.01 Копенгаген (48 €)
23. – 30.01 Рейкьявик (166 €)
Больше информации о кампании можно посмотреть ЗДЕСЬ.