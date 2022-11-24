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24.11.2022, 08:00

"Черная пятница" в SAS: стоимость билетов в Нью-Йорк туда-обратно начинается от 349 евро!

 
SASi lennuk
SASi lennuk
ФОТО: Abdul N Quraishi - Abs | Shutterstock

Авиакомпания SAS запустила кампанию "Черная пятница“, предлагая недорогие авиабилеты по определенным направлениям.

Билеты по привлекательной цене можно купить на январь 2023 года.

Несколько направлений кампании "Черная пятница":

13. – 20.01 Майами (354 €)
13. – 31.01 Майами (363 €)
17. – 24.01 Нью-Йорк (349 €)
19. – 24.01 Нью-Йорк (349 €)
19. – 26.01 Копенгаген (48 €)
23. – 30.01 Рейкьявик (166 €)

Больше информации о кампании можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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