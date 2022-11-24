В Британии могут отменить ограничения на жидкости в ручной клади

Предыдущий срок установки оборудования был сорван из-за пандемии.

В настоящее время пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости объемом не более 100 мл - на досмотре в аэропорту емкости необходимо упаковать в небольшой прозрачный пластиковый пакет и положить его отдельно от остального багажа на ленту сканера. Максимальный объем жидкости при этом не должен превышать 1 литра на человека.

Это правило было установлено в 2006 году, после того как британская полиция раскрыла заговор, участники которого панировали взорвать до 10 самолетов с помощью взрывчатки, спрятанной в бутылках с напитками. С тех пор ограничения на провоз жидкостей действуют по всему миру.

Новые сканеры похожи на компьютерные томографы в больницах и позволяют получить более четкое трехмерное изображение содержимого багажа. Подобные сканеры начали тестировать в лондонском аэропорту Хитроу в 2017 году.

„Мы постепенно их внедряем. Мы только что начали расширение зоны безопасности в третьем терминале, где будет больше сканеров, и министерство транспорта установило срок до середины 2024 года „, - сказал газете Times исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кей.

По данным Times, объявление о грядущих изменениях должно быть сделано до Рождества - власти надеются, что новая технология, которая уже используется в некоторых аэропортах США, позволит резко сократить очереди на досмотре в аэропортах Великобритании.

Согласно правилам, пассажирам помимо жидкостей также необходимо извлекать из чемоданов планшеты, ноутбуки, крупные фотоаппараты и видеокамеры - все это сильно отражается на времени прохождения контроля безопасности. Если пассажиры забывают выложить что-то из сумок, их приходится досматривать вручную, что также усугубляет проблему.

Новая технология была внедрена в аэропорту Шаннон в Ирландии в этом году, и правило 100 мл там было отменено. Руководство аэропорта заявило, что этот шаг позволил вдвое сократить время, которое пассажиры тратят на прохождение досмотра.