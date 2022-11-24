КАРТА | В этом году в Ласнамяэ засияют сразу девять рождественских елок(1)
В этом году районная управа украсит девять рождественских елок в разных частях Ласнамэ. Ознакомится с расположением елок можно на карте.
„Первый снег уже припорошил землю и осталось только украсить улицы и здания. Я надеюсь, что в этом году все жители района смогут порадоваться рождественским украшениям, которые заблаговременно зададут праздничное настроение. Хочу пожелать всем счастливых наступающих праздников и крепкого здоровья“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Этой зимой управа района Ласнамяэ украсит девять рождественских елок: в парке Тондираба; на перекрестке Маяка-Ласнамяэ; на детской площадке Катлери-Паасику; на зеленой зоне за автобусной остановкой Раадику; на променаде Паэ; у Линнамяэ теэ, 75; в парке Паэ, на зеленой зоне перед Паэ 49 и на детской площадке Яан Коорти. Более подробное расположение рождественских елок обозначено на карте.
В запланированных местах будут установлены временные рождественские елки, или же будут украшены существующие деревья. В связи с открытием павильона Ласнамяэ Дома искусства в этом году рождественская ель за центром культуры „Линдакиви“ установлена не будет. Новое место для рождественской елки будет рядом с детской площадкой на Яан Коорти.
Все временные рождественские елки будут установлены до первого адвента, то есть уже на этой неделе. В этом зимнем сезоне в районе появятся также украшения и освещение, создающие уютную рождественскую атмосферу.