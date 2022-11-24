ФОТО | Икона фэшн-фотографии Сара Мун привезла в Таллинн фото московского цирка и питерской промзоны. Здесь ее ждал приятный сюрприз

Сара Мун (р. 1941) некогда работала моделью в индустрии высокой моды, но довольно быстро захотела оказаться по другую сторону объектива камеры. В 1967 году она покинула подиум, а на сцене появилась Сара Мун-фотограф. Dior, Louis Vuitton, Chanel — это лишь немногие имена из мира высокой моды, с которыми сотрудничала француженка. Впечатляющее портфолио Мун включает фотосессии для таких всемирно известных журналов, таких Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie-Claire, Life.

На выставке, которую курирует сама фотограф, фотографии изящных моделей сочетаются с жесткими пейзажами промзоны и порта, которые, как выяснилось, она когда-то сняла во время поездки в Санкт-Петербург. А среди серии работ, снятых в цирке, есть и те, которые она сделала в Москве много лет назад.

На просьбу объяснить выбор такого контраста между работами Сара Мун приводит цитату писателя Сэмюэля Беккета, которую она часто используют: “Что я должен говорить, не зная, что делаю“. Для описания своей выставки она также использует цитату - из творчества поэта Т. С. Элиота, которую каждый может прочитать на входе в выставочный зал. Эта цитата лучше описывает выставку, чем ее слова, уверяет фотограф.

Сара Мун заранее приезжала в Таллинн, чтобы удостовериться, что помещения Fotografiska подходят для выставки, а также лично следила за установкой правильного освещения и положением фотографий: „Здесь представлены 50 лет моей работы, поэтому я забочусь о том, как это показано. Ассоциации, свет, настроение - все они передают то, что ты пытаешься показать“.

Сразу бросается в глаза, что большинство работ на выставке черно-белые и лишь пара представлена в цвете. „Ну, мне нравится черное белое“, - смеется Сара, - „Это мой способ, как сказать больше. Цвет - это уже другой язык, более коммуникабельный, а черно-белый хранит в себе больше воспоминаний“.