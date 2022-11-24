ФОТО | Икона фэшн-фотографии Сара Мун привезла в Таллинн фото московского цирка и питерской промзоны. Здесь ее ждал приятный сюрприз
Вечером 24 ноября в Fotografiska открывается выставка „В незыблемой точке“ живой легенды фотографии Сары Мун. В честь открытия в Таллинн приехала сама 81-летняя художница - и здесь ее ждаль неожиданный сюрприз. Благо, сюрприз приятный.
Сара Мун (р. 1941) некогда работала моделью в индустрии высокой моды, но довольно быстро захотела оказаться по другую сторону объектива камеры. В 1967 году она покинула подиум, а на сцене появилась Сара Мун-фотограф. Dior, Louis Vuitton, Chanel — это лишь немногие имена из мира высокой моды, с которыми сотрудничала француженка. Впечатляющее портфолио Мун включает фотосессии для таких всемирно известных журналов, таких Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie-Claire, Life.
На выставке, которую курирует сама фотограф, фотографии изящных моделей сочетаются с жесткими пейзажами промзоны и порта, которые, как выяснилось, она когда-то сняла во время поездки в Санкт-Петербург. А среди серии работ, снятых в цирке, есть и те, которые она сделала в Москве много лет назад.
На просьбу объяснить выбор такого контраста между работами Сара Мун приводит цитату писателя Сэмюэля Беккета, которую она часто используют: “Что я должен говорить, не зная, что делаю“. Для описания своей выставки она также использует цитату - из творчества поэта Т. С. Элиота, которую каждый может прочитать на входе в выставочный зал. Эта цитата лучше описывает выставку, чем ее слова, уверяет фотограф.
Сара Мун заранее приезжала в Таллинн, чтобы удостовериться, что помещения Fotografiska подходят для выставки, а также лично следила за установкой правильного освещения и положением фотографий: „Здесь представлены 50 лет моей работы, поэтому я забочусь о том, как это показано. Ассоциации, свет, настроение - все они передают то, что ты пытаешься показать“.
Сразу бросается в глаза, что большинство работ на выставке черно-белые и лишь пара представлена в цвете. „Ну, мне нравится черное белое“, - смеется Сара, - „Это мой способ, как сказать больше. Цвет - это уже другой язык, более коммуникабельный, а черно-белый хранит в себе больше воспоминаний“.
При этом Сара настаивает, что ее работы - всего лишь вымысел: „Сами фотографии реальны, но изображенное на них - нет. Они не реальны - и это вывод, а не объяснение“. И действительно, слегка размытые снимки имеют мистическую ауру и местами выглядят, как отрывки снов, хотя сама фотограф не согласна с таким описанием своих работ.
„Мне они не кажутся похожими на сон. Возможно, в начале они были такими“, - пожимает она плечами. При этом сама описывать она их не хочет, заверяя, что это не ей решать: „Я - рассказчик. Я рассказываю истории. Я часто говорю, что фотография - это всего лишь четверть секунды фильма, который я не снимаю. А модели - действующие лица. Они женщины, а не что-то абстрактное“.
В Fotografiska Сару Мун ждал сюрприз - оказалось, что она использовала в качестве саундтрека к одному из своих видео музыку Арво Пярта, сама того не зная, что он родом из Эстонии. Фотограф призналась, что очень любит творчество эстонского композитора, но думала, что он родом из другой страны. Новость о том, что под Таллинном даже есть Центр Арво Пярта, ее крайне воодушевила, и она выразила желание при возможности посетить музей и архивы композитора.
Сара Мун до сих снимает на пленку и полароид, хотя и цифровая фотография ей не чужда, а если ей хочется, чтобы цифровое фото выглядело „пленочным“, то она просто снимает уже готовое фото на пленку. Ее необычные, подобные сноведениям, работы рушат представления зрителя о модной фотографии. На выставке представлены произведения — более 260 снимков, фильмы, книги, — которые Мун создавала на протяжении всей своей карьеры.
„Это большая привилегия для нашей публики увидеть работы Сары Мун в Fotografiska Tallinn. Сара Мун окутана ореолом загадочности и мистики. В Париже ее узнают на улицах, подходят к ней, чтобы взять автограф, поэтому я испытываю гордость за то, что и мы можем прикоснуться к целой эпохе в истории фотоискусства“, — говорит соосновательница и руководительница выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс.
Выставку „В незыблемой точке“ Сары Мун можно посмотреть на втором этаже таллиннской галереи Fotografiska вплоть до 16 апреля 2023 года.