ВИДЕО | Поцелуй на Ратушной площади и прогулка по улице Виру: в Таллинне прошли съемки всемирно известного шоу(2)
Пока в нашей стране только подходит к концу первый сезон эстонской версии популярного во всем мире шоу “Незамужняя красавица“, в США вот-вот начнется новый 27-й сезон „Холостяка“. На протяжении многих лет это шоу не теряет актуальности, становясь все более популярным и завоевывая сердца миллионов людей. Теперь съемочная команда добралась и до Таллинна.
Совсем недавно на Youtube появился трейлер нового сезона, где «холостяком» станет Зак Шэллкросс. Поклонники всемирно известного шоу заметили, что главный герой позирует на фоне таллиннских достопримечательностей. Например, одну из девушек, которая будет бороться за его сердце, он одаряет поцелуем на Ратушной площади, а с другой едет в запряженной лошадьми повозке по улице Виру.
Это далеко не первый случай, когда съемки шоу проходят в странах Балтии. Так, в 2019 году съемочная группа американского шоу „Незамужняя красавица“ приехала в Ригу. Зимой 2016 года американского «Холостяка» снимали в финской Лапландии.