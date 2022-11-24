ВИДЕО | Поцелуй на Ратушной площади и прогулка по улице Виру: в Таллинне прошли съемки всемирно известного шоу

Пока в нашей стране только подходит к концу первый сезон эстонской версии популярного во всем мире шоу “Незамужняя красавица“, в США вот-вот начнется новый 27-й сезон „Холостяка“. На протяжении многих лет это шоу не теряет актуальности, становясь все более популярным и завоевывая сердца миллионов людей. Теперь съемочная команда добралась и до Таллинна.