В пятницу на Ратушной площади откроется рождественский рынок

Торжественное открытие рождественского рынка состоится завтра в 18 часов, на елке зажгут огни, на стене Ратуши начнется световое представление под названием Tempus fugit («Время летит“). Аудиовизуальное и хореографическое представление продолжительностью 10 минут будет показано трижды по вечерам с пятницы по воскресенье, 27 ноября – в 16 часов после зажжения свечи первого адвента.

По словам старейшины Кесклинна Моники Хауканымм, Таллиннский Старый город и рождественский рынок известны по всему миру, в 2019 году Таллиннский рождественский рынок был назван лучшим в Европе. „Чудесная, украшенная огнями ель, рождественский рынок и вдохновленная народной культурой Эстонии программа создадут на Ратушной площади замечательную атмосферу и настроят на ожидание праздника, - сказала Хауканымм. – Это является одной из причин того, почему горожане независимо от возраста посещают рождественский рынок, почему он так привлекателен для туристов. Рождественский период дарит множество положительных эмоций и позволяет нам направить внимание на действительно важные вещи“.

В первый адвент на рождественский рынок придет Дед Мороз, он будет ждать ребят, готовых прочитать стишок, до последнего дня работы Таллиннского рождественского рынка. Письма с просьбами о подарках желающие смогут опустить в почтовый ящик Деда Мороза на стене его домика. Для малышей на рынке будут открыты карусели, в этом году их будет целых три! Таллиннский рождественский рынок будет работать ежедневно с 10 до 20 часов. Горячие напитки можно будет приобрести в киосках до 22 часов, а в пятницу и субботу – до 23 часов.

На сцене рождественского рынка будет представлена составленная Домом Хопнера культурная программа, выступят коллективы народного танца и музыки со всей Эстонии. Партнеры программы: Эстонский фольклорный совет, Эстонское хоровое объединение, Эстонский союз народной музыки и танца.