ВИДЕО | Туристка разозлила мексиканцев танцем на пирамиде майя

Туристка забралась на пирамиду Кукулькана в древнем городе Чичен-Ица в Мексике. Затем она станцевала, размахивая шляпой, на глазах у разгневанной толпы, выкрикивавшей в ее адрес ругательства. Подниматься на 24-метровую пирамиду, построенную индейцами майя, запрещено с 2008 г, пишет портал "Тонкости Туризма".

По данным Daily Mail, когда женщина преодолела 91 ступеньку, разъяренные люди начали кричать: „В тюрьму! В тюрьму! В тюрьму!“. Как только она спустилась, ее закидали пластиковыми бутылками.

Туристке удалось покинуть место происшествия, но теперь ей грозит наказание: штраф до 5138 USD и тюремное заключение до 10 лет, предусмотренное федеральным законом об археологических, художественных и исторических памятниках Мексики.