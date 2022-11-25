В развалины Помпеи завезли овец, чтобы сэкономить на газонокосилках

По словам представителей организации, управляющей реликвиями Помпеи, содержание овец ничего не стоит, а животные полностью безопасны для древностей, сообщает rusERR.

Овец завезли в Помпеи в первую очередь из экологических соображений. К тому же они помогают экономить деньги на топливе для газонокосилок и другой техники.