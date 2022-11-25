25.11.2022, 09:57
В развалины Помпеи завезли овец, чтобы сэкономить на газонокосилках
ФОТО: Photo by Iwona Castiello d'Antonio on Unsplash
В знаменитый итальянский город Помпеи, выкопанный из вулканического пепла, привезли 150 овец, чтобы те ели траву, выросшую между историческими памятниками.
По словам представителей организации, управляющей реликвиями Помпеи, содержание овец ничего не стоит, а животные полностью безопасны для древностей, сообщает rusERR.
Овец завезли в Помпеи в первую очередь из экологических соображений. К тому же они помогают экономить деньги на топливе для газонокосилок и другой техники.
Овцы пробудут в Помпеях не менее девяти месяцев.