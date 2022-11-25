Все, что нужно знать о Рождественских ярмарках в странах Балтии: когда откроются, время работы и программа мероприятий

Рождественский рынок в Таллинне

Эстония может похвастаться тем, что даже в самые страшные ковидные времена – в 2020 году, когда практически вся Европа отменила любые празднования и скопления народа, в Таллинне открылся-таки небольшой, всего на 9 палаток, но настоящий Рождественский рынок.

Работала рождественская ярмарка в столице Эстонии и в прошлом году. Да и сейчас там идут активные приготовления к открытию.

Ярмарка будет работать с 25 ноября по 8 января каждый день с 10:00 до 20:00. Горячие напитки можно будет купить до 22:00 (по пятницам и субботам до 23:00).



В этом году Рождественская ярмарка в Таллинне будет дольше работать по вечерам, чтобы горожане обязательно успели отведать рождественских блюд и горячих напитков. Еще один сюрприз для посетителей ярмарки – новое оформление сцены, которая по выходным будет предлагать плотную культурную программу.

По традиции, которая насчитывает уже более 580 лет, в центре Ратушной площади будет установлена рождественская ель – высота главной елки страны в этом году составляет 15 метров. Ель украсят золотистые шары и световые гирлянды с лампочками, которые светят холодным и теплым светом.

Торговля на Рождественской ярмарке начнется 25 ноября – ярмарка будет торжественно открыта в 18:00, когда на елке зажгутся огни и начнется световое представление Tempus fugit (световые эффекты будут проецироваться на стену ратуши). 10-минутное аудиовизуальное и хореографическое шоу можно будет увидеть всего несколько раз – оно будет демонстрироваться три вечера подряд (с пятницы по воскресенье), в том числе в первое воскресенье Адвента 27 ноября, когда в 16:00 зажжется первая свеча предрождественского периода.