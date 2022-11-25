Все, что нужно знать о Рождественских ярмарках в странах Балтии: когда откроются, время работы и программа мероприятий(1)
В этом году впервые за последние несколько лет Рождественские рынки пройдут во всех трех балтийских столицах: Таллинне, Риге и Вильнюсе. Первым – 25 ноября – работу начнет Рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне, 26 ноября к нему присоединится Рождественский рынок в Вильнюсе и последним – 27 ноября – заработает Рождественский рынок в Старой Риге.
Рождественский рынок в Таллинне
Эстония может похвастаться тем, что даже в самые страшные ковидные времена – в 2020 году, когда практически вся Европа отменила любые празднования и скопления народа, в Таллинне открылся-таки небольшой, всего на 9 палаток, но настоящий Рождественский рынок.
Работала рождественская ярмарка в столице Эстонии и в прошлом году. Да и сейчас там идут активные приготовления к открытию.
Ярмарка будет работать с 25 ноября по 8 января каждый день с 10:00 до 20:00. Горячие напитки можно будет купить до 22:00 (по пятницам и субботам до 23:00).
В этом году Рождественская ярмарка в Таллинне будет дольше работать по вечерам, чтобы горожане обязательно успели отведать рождественских блюд и горячих напитков. Еще один сюрприз для посетителей ярмарки – новое оформление сцены, которая по выходным будет предлагать плотную культурную программу.
По традиции, которая насчитывает уже более 580 лет, в центре Ратушной площади будет установлена рождественская ель – высота главной елки страны в этом году составляет 15 метров. Ель украсят золотистые шары и световые гирлянды с лампочками, которые светят холодным и теплым светом.
Торговля на Рождественской ярмарке начнется 25 ноября – ярмарка будет торжественно открыта в 18:00, когда на елке зажгутся огни и начнется световое представление Tempus fugit (световые эффекты будут проецироваться на стену ратуши). 10-минутное аудиовизуальное и хореографическое шоу можно будет увидеть всего несколько раз – оно будет демонстрироваться три вечера подряд (с пятницы по воскресенье), в том числе в первое воскресенье Адвента 27 ноября, когда в 16:00 зажжется первая свеча предрождественского периода.
В первое воскресенье Адвента на ярмарку прибудет Дед Мороз – в своем домике на Ратушной площади он будет ждать ребят, готовых прочитать стишок, до последнего дня работы Таллиннской Рождественской ярмарки. Письма с просьбами о подарках желающие смогут опустить в почтовый ящик Деда Мороза на стене его домика. Малыши в этом году снова смогут покататься на ярмарке на каруселях – в этом году их будет целых три!
Время работы Рождественского рынка:
с 25 ноября по 8 января каждый день с 10:00 до 20:00;
горячие напитки можно будет купить до 22:00 (по пятницам и субботам до 23:00).
Рождественский рынок в Вильнюсе
Фестиваль зимних праздников в столице Литвы начнется 26 ноября. В программе – Рождественский городок, Рождественский поезд, каток 2.0 во дворе бывшей Лукишкской тюрьмы (он начнет работу 1 декабря в 18:00), международная рождественская благотворительная ярмарка (3 декабря), рождественский забег и множество других мероприятий.
Огни на рождественской елке зажгут вечером 26 ноября, начало программы в 19:00. Главная елка Вильнюса, которая много лет подряд считалась одной из самых красивых в Европе, в этом году примет форму трехэтажного торта с 700 свечами.
Пока ель в Вильнюсе еще не доделали, но начало украшений уже можно посмотреть:
Рождественский городок (рынок) в Вильнюсе в этом году выйдет за пределы Кафедральной площади – он будет не только у елки, но и на площади им. Винцаса Кудирки и в сквере Одмину. Рождественский городок будет работать с 26 ноября до 1 января.
Рождественский поезд будет курсировать по Старому городу Вильнюса с 26 ноября до 8 января. Стоимость билета 3 евро. Бесплатно на нем смогут ездить дети ростом менее 90 см. Отправление с улицы Швянтарагё, 4, – каждые полчаса.
Время работы поезда:
понедельник-четверг с 12:00 до 20:00
пятница-суббота с 11:00 до 22:00
В кафе Mano guru на ул. Вильняус будет находиться резиденция Деда Мороза. С 26 ноября до 7 января гномики будут заниматься с детьми выпечкой и украшением печенья, делать свечи и угощать детей.
Время работы Рождественского городка в Вильнюсе:
Понедельник-среда с 12:00 до 20:00
Четверг-пятница с 12:00 до 21:00
Суббота-воскресенье с 11:00 до 21:00
А вот как выглядят украшенные к Рождеству улицы Вильнюса:
Рождественский рынок в Риге
Рига Рождественского рынка не видела уже два года – всему причиной Covid-19. И если в 2020 году его отсутствие было обозначено сразу, то в прошлом году более 2500 ремесленников и надомников обращались к правительству с коллективным письмом с призывом разрешить проведение ярмарки, но их слова услышаны не были.
В этом же году сообщения о том, что Рождественской ярмарке – быть, стали поступать уже в сентябре. Официально базарчик в Старой Риге откроется 27 ноября в 17:00 (В тестовом режиме базарчик начнет работу уже 26 ноября в 10:00).
Работать ярмарка будет до 1 января 2023 года, здесь можно будет купить подарки, насладиться праздничной атмосферой и культурной программой. На Домской площади соберутся более 80 торговцев, ремесленников, рукодельниц. Рижане и гости города смогут приобрести рождественские подарки и сувениры hand made, здесь же можно будет отведать различные лакомства и напитки.
Традиционно выбор подарков будет большим – украшения, игрушки, изделия из овчины, трикотаж, изделия из стекла и пчелиного воска, свечи, вкусности, оригинальные напитки.
Меню Рождественского базарчика - традиционные праздничные угощения и напитки: пипаркукас, жареный миндаль, серый горох, тушеная капуста, глинтвейн. Можно будет угоститься пловом, борщом, бельгийским вафлями, фаршированными блинчиками, вином латвийского производства. В красном домике Домской площади можно будет отдохнуть в тепле у камина и выпить горячие напитки.
Как и в прошлые годы особо на базарчике ждут семьи с детьми. Здесь юных рижан и гостей города встретят Дед Мороз и гномы. Можно будет покататься на карусели, послать письмо Деду Морозу, попробовать испечь пипаркукас и увидеть живьем овечек.
По пятницам на рынке будут выступать известные в Латвии ди-джеи, а по субботам – на сцену поднимутся вокальные ансамбли, хоры и разные группы.
11 декабря в 10:30 всех желающих приглашают принять участие в совместном забеге Дедов Морозов. Мероприятие начнется на Домской площади, а сам маршрут пройдет по нескольким большим и маленьким улицам Старой Риги.
Иво Грисниньш-Грислис и его группа выступит на новогоднем мероприятии 31 декабря в 20:00, после чего DJ Томс Гревиньш пригласит вас танцевать вместе до двух часов ночи.
Время работы Рождественской ярмарки в Старой Риге:
Понедельник - четверг с 11:00 до 21:00
По пятницам и субботам с 10:00 до 22:00
По воскресеньям с 10:00 до 20:00
Часы работы дома Деда Мороза:
По четвергам и пятницам с 16:00 до 21:00
По субботам с 12:00 до 20:00
По воскресеньям с 12:00 до 18:00