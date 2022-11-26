В следующем году в Таллинне начнется строительство киногородка(2)
В направленном на рассмотрение горсобрания бюджете Таллинна на 2023 год запланировано бридж-финансирование строительства киногородка через акционерное общество Tallinna Tööstuspargid. Также в сфере предпринимательства внимание будет направлено на презентацию Таллинна в качестве привлекательного туристического направления, поддержку малого бизнеса и применение экологичных инноваций. Расходы на деятельность в сфере предпринимательства составят 2,6 млн евро.
Вице-мэр Йоозеп Вимм отметил, что строительство Таллиннского киногородка – один из важнейших приоритетов города в сфере предпринимательства. „Новые студии и их оснащение создадут для местных деятелей кино современную рабочую среду на мировом уровне, что расширит профессиональные возможности наших талантов. Это также привлечет к нам зарубежных специалистов сферы кино и сопутствующие доходы. Съемки приносят косвенную прибыль и в другие секторы, от гостиничного бизнеса и общественного питания, до туризма и развлечений – от этого выиграют многие“, - сказал вице-мэр.
„Хотя в Рийгикогу недавно были приняты изменения в законе о фонде „Капитал культуры“, первые средства на строительство киногородка смогут поступить из фонда не ранее, чем через два-три года. Бюджет предусматривает выделение предприятию Таллиннские производственные парки необходимого займа, чтобы мы могли приступить к строительству уже в 2023 году“, - добавил Вимм.
Для финансирования инвестиций в киногородок Таллиннским производственным парком планируется использовать заемные средства. За техническую сторону подготовки киногородка будет отвечать акционерное общество Tallinna Tööstuspargid (Таллиннские производственные парки), тендеры находятся в процессе подготовки. В 2021 году проекту было выдано разрешение на строительство. Недвижимость киногородка принадлежит городу, она находится на балансе Таллиннских производственных парков.
„В следующем году мы приложим усилия, чтобы активно представлять Таллинн в качестве привлекательного направления для конференц-туризма. Мы сосредоточимся на продвижении Таллинна преимущественно на соседних странах, таких как Финляндия и Латвия, а также на странах с удобным сообщением, например, Германии, Великобритании, Италии и Швеции. Кроме того, идут работы над созданием мобильного приложения Tallinn Card, что сделает использование этой карточки еще более удобным для гостей города“, - подчеркнул Вимм.
С нового года Таллинн будет предлагать субсидии на проведение международных конференций, общий бюджет этой меры поддержки составляет 200 000 евро. В представлении Таллинна в качестве культурного города важное значение имеет Таллиннский городской билет, или Tallinn Card. Билет позволяет использовать около 80 различных бесплатных предложений. Осенью 2023 года будет открыто приложение для мобильного телефона Tallinn Card City Guide, в котором будет собрана информация о таллиннских музеях, достопримечательностях и общественном транспорте столицы, в режиме реального времени даны рекомендации для проведения досуга, а также там можно будет найти приложение с картами для выбора наиболее удобного маршрута
В области поддержки предпринимательства в 2023 году планируется сосредоточиться на адаптации малого бизнеса к меняющимся условиям, а также на формировании привлекательной среды для создания новых предприятий. В 2023 году средства предусмотрены на реализацию инновационных проектов умного города, а также на запуск ускорения инноваций НАТО. НАТО в июне 2021 года приняло решение о создании в альянсе сети ускорителей инноваций DIANA, главный эстонский центр которой будет расположен в городке бизнеса и науки Таллиннского технического университета Tehnopol. Поддержка со стороны города предусмотрена для создания современной рабочей среды для команд-участников программы.
Продолжится финансирование Таллиннского фонда инноваций, основное внимание которого будет направлено на инновации в области экологии. Также, как и в этом году, в 2023 году объем фонда должен составить 100 000 евро. В сфере экономики замкнутого цикла продолжится начатый в этом году проект по сортировке отходов в детских садах и школах. Продолжатся и акции по бесплатному приему крупногабаритных отходов.
Таллиннская городская управа направила 23 ноября в городское собрание проект городского бюджета на 2023 год объемом 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн евро, то есть на 6,2% превышает уточненный объем бюджета на 2022 год. В бюджете города Таллинна на 2023 год предусмотрены расходы на деятельность в объеме 902,1 млн евро, что на 8,8% больше, чем в уточненном бюджете 2022 года. На инвестиции в 2023 году в проекте бюджета предусмотрено 217,6 млн евро, что на 4,7% меньше по сравнению с уточненным бюджетом 2022 года.