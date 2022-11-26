В следующем году в Таллинне начнется строительство киногородка

Вице-мэр Йоозеп Вимм отметил, что строительство Таллиннского киногородка – один из важнейших приоритетов города в сфере предпринимательства. „Новые студии и их оснащение создадут для местных деятелей кино современную рабочую среду на мировом уровне, что расширит профессиональные возможности наших талантов. Это также привлечет к нам зарубежных специалистов сферы кино и сопутствующие доходы. Съемки приносят косвенную прибыль и в другие секторы, от гостиничного бизнеса и общественного питания, до туризма и развлечений – от этого выиграют многие“, - сказал вице-мэр.

„Хотя в Рийгикогу недавно были приняты изменения в законе о фонде „Капитал культуры“, первые средства на строительство киногородка смогут поступить из фонда не ранее, чем через два-три года. Бюджет предусматривает выделение предприятию Таллиннские производственные парки необходимого займа, чтобы мы могли приступить к строительству уже в 2023 году“, - добавил Вимм.

Для финансирования инвестиций в киногородок Таллиннским производственным парком планируется использовать заемные средства. За техническую сторону подготовки киногородка будет отвечать акционерное общество Tallinna Tööstuspargid (Таллиннские производственные парки), тендеры находятся в процессе подготовки. В 2021 году проекту было выдано разрешение на строительство. Недвижимость киногородка принадлежит городу, она находится на балансе Таллиннских производственных парков.

„В следующем году мы приложим усилия, чтобы активно представлять Таллинн в качестве привлекательного направления для конференц-туризма. Мы сосредоточимся на продвижении Таллинна преимущественно на соседних странах, таких как Финляндия и Латвия, а также на странах с удобным сообщением, например, Германии, Великобритании, Италии и Швеции. Кроме того, идут работы над созданием мобильного приложения Tallinn Card, что сделает использование этой карточки еще более удобным для гостей города“, - подчеркнул Вимм.