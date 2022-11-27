ФОТО | Фантастика! Вильнюс зажег самую большую елку за все времена — на 700 свечей и с сюрпризом внутри

С 2015 года Вильнюс отказался от установки срубленной елки-гиганта и сосредоточился на скульптурных композициях из огней и еловых лап. Композиция этого года — трехэтажный торт высотой 25 метров и диаметром — 22 метра. Контур обрисован 10-километровой гирляндой с орнаментом в стиле барокко. Три белых слоя „торта“ украшены декоративными свечами, а внутри каждой спрятана золотая жемчужина. Сама рождественская красавица сложена из 6000 еловых веток.

„Какой же день рождения без торта — это традиция, восходящая к древнеримским временам. Раньше люди верили, что свечи символизируют свет жизни, а их дым доносит желания людей до небес. Внутри торта всегда прятался сюрприз — монетка или колечко, — которые принесут удачу тому, кто его найдет, на целый год. Мы надеемся, что праздничный торт Вильнюса и сюрприз внутри него также поднимут настроение посетителям и осуществят их самые заветные желания“, — прокомментировал Доминикас Концевичюс, создатель елочной инсталляции.

В Старом городе начал работу Рождественский городок, по которому можно проехаться на рождественском поезде: взрослым за 3 евро, детям ниже 90 см — бесплатно. В отличие от Риги, где Рождественский городок с базарчиком запланирован лишь до 1 января, в Вильнюсе празднуют до 8 января. Во дворе бывшей Лукишкской тюрьмы с 1 декабря откроется каток. В кафе Mano guru на улице Вильняус заработает резиденция Деда Мороза, где гномики будут заниматься с детьми выпечкой и украшением печенья, делать свечи и угощать чаем.