Лондонский музей закрывает постоянную экспозицию: ее сочли расистской и сексистской

Эйблизмом называют тип дискриминации людей с ограниченными возможностями, согласно которой они уступают людям „нормальным“.

Экспозиция „Человек-целитель“ состоит из коллекции предметов, связанных с сексом, рождением и смертью, а также включает анатомические модели из дерева, слоновой кости и воска. Собрана оба была сэром Генри Соломоном Уэллкамом, одним из основателей фармацевтической компании Burroughs Wellcome & Company. Позже основанное им предприятие стало одной из четырех фирм, слившихся в крупнейшую фармацевтическую корпорацию мира GlaxoSmithKline.

Уэллкам собирал свою коллекцию, желая наглядно продемонстрировать связь между медициной, жизнью и искусством.

Однако, по мнению сотрудников музея, за время существования коллекции взгляды на многие социальные и культурные явления претерпели существенные изменения.

В сообщениях, опубликованных музеем на его странице в „Твиттере“ говорится, что эта экспозиция обязана своим существованием человеку, обладавшему „огромным богатством, властью и привилегиями“.

А потому, посчитали сотрудники музея, результатом его трудов стала коллекция, в которой рассказывается „история здоровья и медицины, в которой люди с ограниченными возможностями, представители коренных народностей и рас“ сведены до положения „экзотики, маргинализированы и подвержены эксплуатации“, либо о них не говорится вообще.

Руководство музея отдельно подчеркнуло, что закрытие галереи „Человек-целитель“ станет „важным поворотным моментом“ в его истории.

„Мы не можем изменить наше прошлое, - говорится в сообщении, - Но мы можем работать над будущим, в котором мы дадим слово тем, кого раньше замалчивали или игнорировали“.

В 2019 году директором Wellcome Collection стала Мелани Кин, которая заявила, что следует проявить смелость в решении судьбы, как она выразилась, „спорных“ или „неоднозначных“ экспонатов.