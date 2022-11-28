28.11.2022, 09:39
Львов получил титул молодежной столицы Европы(8)
ФОТО: Photo by Dima Pima on Unsplash
Львов выбрали молодежной столицей Европы – 2025. За титул также боролись испанский город Фуэнлабрада, турецкий Измир и норвежский Тромсе.
Наградой отмечают место, которое много инвестирует в молодых людей и создает возможности для вовлечения их в городскую жизнь. Во Львове этим занимается пространство Tvory, в которое входят МолоДвіжЦентр.Львів, Lviv Open Lab и Pixlab, пишет портал 34travel.me.
Сейчас многие молодые люди уезжают из Львова из-за войны. „Это те, кто создавал и продолжает творить Украину“, – пишут в заявке.
„Учитывая это, мы поставили перед собой видение: сформировать и укрепить молодежный капитал для выживания, жизни и развития. Здесь и сейчас. В европейской Украине“, – добавляют представители Tvory.