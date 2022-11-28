Львов получил титул молодежной столицы Европы

Наградой отмечают место, которое много инвестирует в молодых людей и создает возможности для вовлечения их в городскую жизнь. Во Львове этим занимается пространство Tvory, в которое входят МолоДвіжЦентр.Львів, Lviv Open Lab и Pixlab, пишет портал 34travel.me.

Сейчас многие молодые люди уезжают из Львова из-за войны. „Это те, кто создавал и продолжает творить Украину“, – пишут в заявке.

„Учитывая это, мы поставили перед собой видение: сформировать и укрепить молодежный капитал для выживания, жизни и развития. Здесь и сейчас. В европейской Украине“, – добавляют представители Tvory.