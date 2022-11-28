airBaltic не пустила на борт известного российского журналиста, несмотря на наличие у него шенгенской визы

"Меня только что не посадили на рейс Air Baltic Берлин - Рига (с латышской визой D). Сослались на текст IATA, который гласит, что россиянам нельзя в Латвию, а исключение - виза A и C. Все мои объяснения, что вообще-то все равно наоборот, и наверное, у вас ошибка, упирались в этот текст и некоего начальника в телефонной трубке“, - написал Илья Азар в Facebook. Чуть позже он также написал: "В swissport тоже очень удивлены произошедшим, считают, что это ошибка ... но пока им пришло такое официальное сообщение из Латвии сделать ничего не могут. По идее пока что сажать с визами D в Ригу не должны нигде вообще“.