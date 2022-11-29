ФОТО | 2500 австралийцев полностью разделись для фотосессии
Около 2500 голых мужчин и женщин поучаствовали в инсталляции на пляже Бонди в австралийском Сиднее. Такую фотосессию устроил американский фотограф Спенсер Туник.
Для фотосессии в Австралии специально изменили законодательство, согласно которому появляться на пляже в обнаженном виде до сих пор было запрещено. Однако по условиям ходить там без одежды и сейчас можно только ранним утром. Фото сделаны в лучах восходящего солнца. Желающие принять участие в фотосессии начали собираться на пляже с половины четвертого утра, пишет "Моя Планета".
Проект призван напомнить людям о необходимости регулярно делать проверку на рак кожи. Фотограф собрал именно 2500 человек не случайно — именно столько людей ежегодно умирает в Австралии от рака кожи.
„Кожа объединяет нас и защищает. Я использую удивительное разнообразие типов телосложения и оттенков кожи для создания своих работ, поэтому мне кажется совершенно уместным принять участие в этой акции, поскольку моим художественным средством является обнаженное человеческое тело“, — сказал Туник.