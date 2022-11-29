Саудовская Аравия планирует построить один из крупнейших аэропортов в мире

Новый аэропорт будет оснащен шестью взлетно-посадочными полосами, благодаря чему он сможет обслужить до 120 млн человек к 2030 году и до 185 млн — к 2050 году. Ожидается, что все его потребности в электроэнергии будут обеспечены за счет возобновляемых источников.