Лучшие события декабря в Каунасе: Культурная столица Европы подводит итоги года
В декабре этого года Каунас, культурная столица Европы 2022 года, в последний раз преображает свой город, предлагая увлекательную программу мероприятий, включая выставку Йоко Оно, проект UKRAINE! UNMUTED, посвященный украинскому искусству, и эксклюзивный взгляд на невероятную еврейскую историю Каунаса.
Вот некоторые из лучших событий и выставок, которые пройдут в Каунасе в ноябре этого года.
Последний шанс познакомиться с выставкой Йоко Оно „Учебный сад свободы
Мультимедийный художник, музыкант и борец за мир Йоко Оно возвращается в Каунас с ретроспективной выставкой „Учебный сад свободы“. Вслед за первой выставкой „Ex It“, которая открылась в Каунасе в январе, „Изучая сад свободы“ позволит посетителям изучить больше ее творений и найти неизведанные следы таинственных произведений ее жизни. Новая обширная выставка основана на сотрудничестве между нью-йоркской студией художника Studio One и Каунасской картинной галереей.
Когда: До 4 декабря
Окно в еврейскую жизнь в Каунасе до Холокоста“ - выставка
Каунас2022 приглашает вас заглянуть в „Окно в еврейскую жизнь в Каунасе до Холокоста“. Это уникальная возможность взглянуть на то, что когда-то было процветающей каунасской еврейской общиной, а также узнать о различных политических и социальных движениях того времени. Выставка основана на коллекции литовской иудаики, собранной Михайласом Душкесасом, и рассказывает о важном вкладе евреев в экономику, культуру и образование Литвы.
Когда: До 15 декабря
Участвуйте в акции „УКРАИНА! UNMUTED вместе с Украинской кросс-секцией 2022
В декабре еще есть время успеть на месячный проект UKRAINE! UNMUTED, посвященный украинскому искусству и обсуждающий последствия продолжающегося вторжения России. В результате сотрудничества между Европейской культурной столицей Каунасом и Украинской крестовой секцией, программа будет включать в себя художественные выставки, блок перформансов, дискуссионные программы и книгу эссе.
Когда: До 4 декабря
Филип Маркевич | Ultrasocial Pop
Откройте для себя новую инсталляцию Филипа Маркевича, исследуя историю и современное развитие общества через композицию и деконструкцию слов „ультра“, „социальный“ и „поп“. Вместе с Menos Parkas вы сможете исследовать политические трудности и узнать, как работают современные системы пропаганды.
Когда: До 31 декабря