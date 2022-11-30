Лучшие события декабря в Каунасе: Культурная столица Европы подводит итоги года

Вот некоторые из лучших событий и выставок, которые пройдут в Каунасе в ноябре этого года.

Последний шанс познакомиться с выставкой Йоко Оно „Учебный сад свободы

Мультимедийный художник, музыкант и борец за мир Йоко Оно возвращается в Каунас с ретроспективной выставкой „Учебный сад свободы“. Вслед за первой выставкой „Ex It“, которая открылась в Каунасе в январе, „Изучая сад свободы“ позволит посетителям изучить больше ее творений и найти неизведанные следы таинственных произведений ее жизни. Новая обширная выставка основана на сотрудничестве между нью-йоркской студией художника Studio One и Каунасской картинной галереей.

Когда: До 4 декабря

Более подробную информацию можно найти здесь.

Окно в еврейскую жизнь в Каунасе до Холокоста“ - выставка

Каунас2022 приглашает вас заглянуть в „Окно в еврейскую жизнь в Каунасе до Холокоста“. Это уникальная возможность взглянуть на то, что когда-то было процветающей каунасской еврейской общиной, а также узнать о различных политических и социальных движениях того времени. Выставка основана на коллекции литовской иудаики, собранной Михайласом Душкесасом, и рассказывает о важном вкладе евреев в экономику, культуру и образование Литвы.

Когда: До 15 декабря

Более подробную информацию можно найти здесь.

Участвуйте в акции „УКРАИНА! UNMUTED вместе с Украинской кросс-секцией 2022

В декабре еще есть время успеть на месячный проект UKRAINE! UNMUTED, посвященный украинскому искусству и обсуждающий последствия продолжающегося вторжения России. В результате сотрудничества между Европейской культурной столицей Каунасом и Украинской крестовой секцией, программа будет включать в себя художественные выставки, блок перформансов, дискуссионные программы и книгу эссе.

Когда: До 4 декабря

Более подробную информацию можно найти здесь.

Филип Маркевич | Ultrasocial Pop