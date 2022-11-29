ТОП-20 самых красивых рождественских рынков в Европе: смотрите, какое место занял Таллинн

1. Кёльн, Германия

Даты: 21 ноября - 23 декабря 2022

Лучший, потому что: большое разнообразие разнообразных рождественских рынков

2. Зальцбург, Австрия

Даты: 17 ноября 2022 - 01 января 2023

Лучший, потому что: рождественские мелодии и древние традиции

3. Берлин, Германия

Даты: 21 ноября 2022 - 01 января 2023

Лучший, потому что: можно купить модные рождественские подарки и покататься на тобогганах (слово „тобогган» относится к диалекту эскимосов Канады и означает сани без полозьев)

4. Будапешт, Венгрия

Даты: 19 ноября 2022 - 01 января 2023

Лучший, потому что: катки и новогодняя иллюминация

5. Прага, Чехия

Даты: 26 ноября 2022 - 06 января 2023

Лучший, потому что: концерты под открытым небом и катки и традиционные вертепы

6. Страсбург, Франция

Даты: 25 ноября - 26 декабря 2022

Лучший, потому что: сказочные декорации и сладости

7. Гётеборг, Швеция

Даты: 19 ноября - 30 декабря 2022

Лучший, потому что: шикарная атмосфера и вкусный глёг

8. Братислава, Словакия

Даты: 24 ноября - 22 декабря 2022

Лучший, потому что: деревянные игрушки и лакомства для гурманов

9. регион Богемии, Чехия (Чешский Крумлов, Ческе-Будеёвице и другие города)

Даты: 25 ноября 2022 - 06 января 2023

Лучший, потому что: рождественская атмосфера и восхитительная архитектура

10. Вена, Австрия

Даты: 19 ноября - 26 декабря 2022

Лучший, потому что: традиционные рождественские подарки и катки

11. Копенгаген, Дания

Даты: 18 ноября 2022 - 01 января 2023

Лучший, потому что: колесо обозрения и рождественский хюгге

12. Tallinn, Estonia

Даты: 25 ноября 2022 - 08 января 2023

Лучший, потому что: музыкальные и танцевальные выступления

13. Брюссель, Бельгия

Даты: 25 ноября 2022 - 01 января 2023

Лучший, потому что: изысканные вкусы Рождества

14. Базель, Швейцария

Даты: 24 ноября - 23 декабря 2022

Лучший, потому что: деликатесы для гурманов и волшебные огни

15. Эдинбург, Шотландия

Даты: 19 ноября 2022 - 03 января 2023

Лучший, потому что: традиции Рождества

16. Гданьск, Польша