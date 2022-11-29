ТОП-20 самых красивых рождественских рынков в Европе: смотрите, какое место занял Таллинн(1)
Первые рождественские рынки появились на территории современной Германии еще в позднем средневековье. Одним из старейших считается рождественский рынок в Дрездене - его история восходит еще к 1434 году. И хотя немецкие города по-прежнему с размахом проводят рождественские ярмарки, насладиться праздничной атмосферой можно и в других европейских странах. Издание The Times составило ТОП-20 лучших рождественских рынков Европы. В рейтинг в очередной раз попал и Таллинн.
1. Кёльн, Германия
Даты: 21 ноября - 23 декабря 2022
Лучший, потому что: большое разнообразие разнообразных рождественских рынков
2. Зальцбург, Австрия
Даты: 17 ноября 2022 - 01 января 2023
Лучший, потому что: рождественские мелодии и древние традиции
3. Берлин, Германия
Даты: 21 ноября 2022 - 01 января 2023
Лучший, потому что: можно купить модные рождественские подарки и покататься на тобогганах (слово „тобогган» относится к диалекту эскимосов Канады и означает сани без полозьев)
4. Будапешт, Венгрия
Даты: 19 ноября 2022 - 01 января 2023
Лучший, потому что: катки и новогодняя иллюминация
5. Прага, Чехия
Даты: 26 ноября 2022 - 06 января 2023
Лучший, потому что: концерты под открытым небом и катки и традиционные вертепы
6. Страсбург, Франция
Даты: 25 ноября - 26 декабря 2022
Лучший, потому что: сказочные декорации и сладости
7. Гётеборг, Швеция
Даты: 19 ноября - 30 декабря 2022
Лучший, потому что: шикарная атмосфера и вкусный глёг
8. Братислава, Словакия
Даты: 24 ноября - 22 декабря 2022
Лучший, потому что: деревянные игрушки и лакомства для гурманов
9. регион Богемии, Чехия (Чешский Крумлов, Ческе-Будеёвице и другие города)
Даты: 25 ноября 2022 - 06 января 2023
Лучший, потому что: рождественская атмосфера и восхитительная архитектура
10. Вена, Австрия
Даты: 19 ноября - 26 декабря 2022
Лучший, потому что: традиционные рождественские подарки и катки
11. Копенгаген, Дания
Даты: 18 ноября 2022 - 01 января 2023
Лучший, потому что: колесо обозрения и рождественский хюгге
12. Tallinn, Estonia
Даты: 25 ноября 2022 - 08 января 2023
Лучший, потому что: музыкальные и танцевальные выступления
13. Брюссель, Бельгия
Даты: 25 ноября 2022 - 01 января 2023
Лучший, потому что: изысканные вкусы Рождества
14. Базель, Швейцария
Даты: 24 ноября - 23 декабря 2022
Лучший, потому что: деликатесы для гурманов и волшебные огни
15. Эдинбург, Шотландия
Даты: 19 ноября 2022 - 03 января 2023
Лучший, потому что: традиции Рождества
16. Гданьск, Польша
Даты: 23 ноября 2022 - 01 января 2023
Лучший, потому что: праздничная романтика и мировые деликатесы
17. Мец, Франция
Даты: 18 ноября - 30 декабря 2023
Лучший, потому что: потрясающая иллюминация
18. Краков, Польша
Даты: 25 ноября 2022 - 01 января 2023
Лучший, потому что: ожившая сказка и старинные традиции
19. Эсслинген, Германия
Даты: 22 ноября - 22 декабря 2022
Лучший, потому что: театральные постановки и средневековые костюмы
20. Нюрнберг, Германия
Даты: 25 ноября - 24 декабря 2022
Лучший, потому что: музей рождественских игрушек и ожившие немецкие сказки