ФОТО | В Каунасе для грандиозного представления затопили спортивную арену и поставили там живые деревья

„Контракт“ - музыкально-танцевальное представление в шести частях, рассказывающее о духе Каунаса и посвященное истории города, настоящему и будущему, а также его уникальности. Танцевальная часть проходит на сооруженной из мешков „скале“ и в бассейне с водой, которая, расплескиваясь, создает прекрасные визуальные эффекты.

Так как у Каунаса нет ни одной известной легенды об основании города, то в представлении показана охота за мифическим зверям в месте слияния двух рек, в ходе которого название города формируется из отдельных звуков.

Наличие воды на сцене не случайно, так как Каунас нередко был затоплен, как в физическом плане, когда река Неман выходила из берегов, так и в переносном, когда город был захвачен. В ходе представление также было показано развитие города от самого основания, до мировых войн и последующей оккупации.

Конечно же, заканчивается представление тем, что город наслаждается свободой и процветает, а мифический „каунасский зверь“ защищает горожан. Во время церемонии закрытия посетители могли также подписать так называемый контракт с самим собой и городом. Он гласит следующее:

Каждый город прекрасен.

Каждый город похож на Каунас, а Каунас похож на каждый город.

Каждый город страдал в прошлом.

Люди, которых мы знаем, - хорошие люди.

Люди, которых мы не знаем, - хорошие люди.

Люди, которых мы не понимаем, - хорошие люди.

Моя свобода зависит от свободы других.

Каунас - это навсегда.

Смотрите фото завораживающего выступления!

В „Контракте“ звучали композиции композитора Зиты Бружайте в исполнении известных лтовских певцов Жеронимаса Милюса и Моники Плешките. Посетители также могли услышать музыку талантливого Ричардаса Шумилы в исполнении Каунасского биг-бенда, Каунасского духового оркестра „Ąžuolynas“, Giunter Percussion и других. Завораживающее танцевальное выступление под руководством Пятраса Лисаускаса, среди которых были Nuepiko, ULNA, Šeiko Dance Company и другие.

Создатели „Контракта“ - автор художественной концепции и композитор Зита Бружайте, Дайва Чепаускайте, Гедиминас Шедуйкис, Сигита Шимкунайте, Сандра Страукайте, Агния Шейко, Дангуоле Бейнарите, Андрюс Стасюлис и Ричардас Шумила.