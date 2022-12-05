ФОТО | В Каунасе для грандиозного представления затопили спортивную арену и поставили там живые деревья
Церемония закрытия мероприятий Культурной столицы 2022 в Каунасе под названием „Контракт“ прошла на Žalgiris Arena, где около 9 000 зрителей смогли насладиться необычным представлением. Специально для него в арене соорудили неглубокий бассейн с водой, создали скалу из мешков с песком и поставили живые сосны.
„Контракт“ - музыкально-танцевальное представление в шести частях, рассказывающее о духе Каунаса и посвященное истории города, настоящему и будущему, а также его уникальности. Танцевальная часть проходит на сооруженной из мешков „скале“ и в бассейне с водой, которая, расплескиваясь, создает прекрасные визуальные эффекты.
Так как у Каунаса нет ни одной известной легенды об основании города, то в представлении показана охота за мифическим зверям в месте слияния двух рек, в ходе которого название города формируется из отдельных звуков.
Наличие воды на сцене не случайно, так как Каунас нередко был затоплен, как в физическом плане, когда река Неман выходила из берегов, так и в переносном, когда город был захвачен. В ходе представление также было показано развитие города от самого основания, до мировых войн и последующей оккупации.
Конечно же, заканчивается представление тем, что город наслаждается свободой и процветает, а мифический „каунасский зверь“ защищает горожан. Во время церемонии закрытия посетители могли также подписать так называемый контракт с самим собой и городом. Он гласит следующее:
Каждый город прекрасен.
Каждый город похож на Каунас, а Каунас похож на каждый город.
Каждый город страдал в прошлом.
Люди, которых мы знаем, - хорошие люди.
Люди, которых мы не знаем, - хорошие люди.
Люди, которых мы не понимаем, - хорошие люди.
Моя свобода зависит от свободы других.
Каунас - это навсегда.
Смотрите фото завораживающего выступления!
В „Контракте“ звучали композиции композитора Зиты Бружайте в исполнении известных лтовских певцов Жеронимаса Милюса и Моники Плешките. Посетители также могли услышать музыку талантливого Ричардаса Шумилы в исполнении Каунасского биг-бенда, Каунасского духового оркестра „Ąžuolynas“, Giunter Percussion и других. Завораживающее танцевальное выступление под руководством Пятраса Лисаускаса, среди которых были Nuepiko, ULNA, Šeiko Dance Company и другие.
Создатели „Контракта“ - автор художественной концепции и композитор Зита Бружайте, Дайва Чепаускайте, Гедиминас Шедуйкис, Сигита Шимкунайте, Сандра Страукайте, Агния Шейко, Дангуоле Бейнарите, Андрюс Стасюлис и Ричардас Шумила.