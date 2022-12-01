Сальто на скале: турист на Бали чуть не погиб из-за желания сделать эффектное фото
Отдыхавший на Бали турист упал с высокой скалы, пытаясь сделать снимок эффектного прыжка на вершине, сообщает „Моя Планета“.
Инцидент произошел на острове Нуса-Пенида. Мужчина из индонезийского Томохона захотел запечатлеть прыжок на 40-метровой высоте. Туриста сопровождал гид, но он не отговорил „прыгуна“ от рокового сальто, а даже согласился сфотографировать его. Мужчина исполнил прыжок девять раз, а на десятый сорвался со скалы.
Каким-то чудом турист выжил — видимо, падение смягчил песок на пляже. Из-за крутого рельефа спасатели не смогли подойти к пострадавшему по суше, и им пришлось вывозить его с моря. Раненого положили на носилки и отвезли в больницу. Турист получил серьезные травмы рук и ног, но медики отметили, что он будет жить, сообщает detikBali.