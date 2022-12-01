Сальто на скале: турист на Бали чуть не погиб из-за желания сделать эффектное фото

Инцидент произошел на острове Нуса-Пенида. Мужчина из индонезийского Томохона захотел запечатлеть прыжок на 40-метровой высоте. Туриста сопровождал гид, но он не отговорил „прыгуна“ от рокового сальто, а даже согласился сфотографировать его. Мужчина исполнил прыжок девять раз, а на десятый сорвался со скалы.