В Таллинне со дня вынужден закрыться известный ресторан(4)
"Маленький ресторан с большой душой“ - так говорили про Jahu Tänavagurmee, находящийся по адресу Сакала, 7 в Таллинне. Работники заведения на примере своих изысканных и очень вкусных блюд не раз доказывали, что уличная еда тоже должна готовиться из качественных пищевых продуктов. Особую популярность место получило благодаря своим невероятным крабсбургерам.
Сегодня на страничке заведения в социальной сети Facebook появилась печальная новость:
"Сегодня мы узнали, что должны ликвидировать свою деятельность в этом здании и к понедельнику съехать.
В течение года мы пытались исправить проблемы с вентиляцией. Но надо признать, мы жарим слишком много котлет, и нам действительно нужно новое место.
Новое место мы искали уже давно, но ничего подходящего не нашли.
Главное условие - подходящая вентиляция для гриля, достаточно пространства (наше нынешнее место все же довольно небольшое) и расположение в центре города.
Пока мы не можем представить, что будет дальше. Найти новое место за два рабочих дня - это настоящий вызов!
Но мы сделаем все возможное и будем держать вас в курсе!“