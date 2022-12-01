В Таллинне со дня вынужден закрыться известный ресторан

Сегодня на страничке заведения в социальной сети Facebook появилась печальная новость:

"Сегодня мы узнали, что должны ликвидировать свою деятельность в этом здании и к понедельнику съехать.

В течение года мы пытались исправить проблемы с вентиляцией. Но надо признать, мы жарим слишком много котлет, и нам действительно нужно новое место.

Новое место мы искали уже давно, но ничего подходящего не нашли.

Главное условие - подходящая вентиляция для гриля, достаточно пространства (наше нынешнее место все же довольно небольшое) и расположение в центре города.

Пока мы не можем представить, что будет дальше. Найти новое место за два рабочих дня - это настоящий вызов!

Но мы сделаем все возможное и будем держать вас в курсе!“