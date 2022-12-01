ФОТО | PiparkoogiMaania 2022: архитектурные шедевры из рождественского печенья
Каждый год в Галерее дизайна и архитектуры проходит Piparkoogimaania - художественная выставка, на которой действует одно строгое правило - все экспонаты должны быть изготовлены из теста для рождественского печенья пипаркоок.
Главная тема этого года — "Архитектура“. На выставке представлены как всемирно известные архитектурные объекты из разных стран мира, так и эстонские достопримечательности.
Кроме того, на выставке работают мастерские по изготовлению рождественского печенья и кафе.
Стоимость билета - 3.50€ или бесплатно с TallinnCard.
Выставка открыта: С 1 декабря 2022 по 7 января 2023 с 11:00 до 18:00
Адрес: Галерея дизайна и архитектуры в Таллинне, Пярну мнт. 6
Больше информации можно найти на официальном сайте: http://piparkoogimaania.ee