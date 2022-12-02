Дальше сами: Авиакомпании хотят, чтобы пассажирским самолетом управлял только один пилот

Впрочем, некоторые пилоты и, разумеется, пассажиры уже выражают обеспокоенность по поводу безопасности таких полетов. Но есть несколько причин, по которым авиационные власти считают, что будущее за именно такими полетами.

Почему на пассажирских рейсах два пилота?

На данный момент нормой являются полеты пассажирских самолетов с двумя пилотами в кабине. Это значительно упрощает предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, ведь один пилот может оказаться не в состоянии справиться с критическими обстоятельствами в одиночку.

Во время полета один пилот обычно занимается пилотированием самолета, а другой следит за любыми потенциальными проблемами или аномалиями. Это также позволяет пилотами делать перерывы и избегать усталости, которая может иметь фатальные последствия. Точно так же, если один пилот почувствует себя плохо, другой сможет взять на себя управление.

Безопасно ли летать с одним пилотом?



Более 40 стран, включая Великобританию, Германию и Новую Зеландию в настоящее время настаивают на изменении правил. Они обратились к Международной организации гражданской авиации (ICAO) — межправительственному специализированному учреждению ООН, устанавливающему международные норма гражданской авиации — с просьбой помочь найти безопасный способ полета коммерческих самолетов с одним пилотом, пишет Euronews.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) также обсуждает с авиастроительными компаниями, как сделать возможным полеты гражданских самолетов с одним пилотом в кабине лайнера. EASA предположило, что такие полеты могут начаться в 2027 году.

Но некоторые пилоты предупреждают, что это может представлять угрозу безопасности. „Люди, которые сейчас активно обсуждают эту возможность — это не те люди, которые летают на самолетах каждый день, — говорит Тони Лукас, капитан Airbus SE A330 в Qantas Airways. — Когда дела идут наперекосяк, они идут наперекосяк довольно быстро“.