В Индонезии продают целый архипелаг

Стартовой цены нет. Но участников просят внести депозит $ 100 000, чтобы подтвердить свои намерения. Новый владелец получит целый архипелаг на 10 000 гектаров – он включает около 100 островов в „Коралловом треугольнике“, пишет портал 34travel.me со ссылкой на CNN Travel.

Использовать архипелаг можно будет для любых целей. Но компания, которая продает его, надеется, что здесь вскоре появится новый курорт. У Widi Reserve уже есть пару разработанных проектов – их тоже могут передать владельцу.