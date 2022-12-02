ФОТО и ВИДЕО | Итальянские дизайнеры представили проект огромного плавучего города в виде черепахи

Предполагается, что если проект будет реализован, то Pangeos станет самой большой плавучей конструкцией из когда-либо построенных: длина судна составит 550 метров, ширина - 610 метров, на борту смогут находиться до 60 000 человек. На странствующей по морям и океанам "черепахе" будут работать несколько отелей, торговые центры, многочисленные рестораны, кафе и увеселительные заведения. Кроме того, часть судна будет предназначена под частные виллы, апартаменты и пентхаусы.