Не пропустите! В последнее в этом году Музейное воскресенье пройдет предпраздничная программа
На этой неделе, 4 декабря, пройдет последнее в этом году Музейное воскресенье. Проведение ежемесячного бесплатного мероприятия продолжится в 2023 году.
По словам вице-мэра Каареля Оя, программа Музейного воскресенья за год заметно расширилась. „В последней в этом году акции поучаствует Ласнамяэский павильон Таллиннского дома искусства, а значит в общей сложности можно будет посетить 14 различных музеев. Также мы достигли договоренности о том, что в январе к акции подключится Ныммеский музей, - пояснил Оя. – Принимая во внимание возрастающее число участвующих музеев, а также тысячи посетителей ежемесячно, очевидно, что мероприятие продолжится и в следующем году“.
В это воскресенье в рамках Музейного воскресенья помимо обычной программы можно будет посетить Рождественскую ярмарку музейных лавок (страница на эстонском языке), которая пройдет в Девичьей башне, относящейся к музею укреплений Кик-ин-де-Кёк. Сувениры будут продавать музеи со всей Эстонии – Музей здравоохранения, Музей под открытым небом, Художественный музей, Исторический музей и многие другие.
В филиалах Таллиннского городского музея также все наполнено ожиданием Рождества: в Детском музее ёлка с плюшевыми мишками, в Музее городской жизни – распущенная ёлка, в Таллиннском русском музее – общественная ёлка, а в Музее фотографии – специальная инсталляция. Подробнее о музейных ёлках (на эстонском).
К акции Музейное воскресенье подключился павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ. Новый выставочный павильон открыт рядом с центром „Линдакиви“ по адресу ул. Яана Коорти, 24, с 19 ноября 2022 года. Таллиннский дом искусства переехал в Ласнамяэ на время капитального ремонта, который проходит в здании на площади Вабадузе.
„Дом искусства с радостью присоединился к акции, чтобы современное искусство могли увидеть еще больше людей, - сказал директор Таллиннского дома искусства Пауль Агурайюя. – Надеемся, что жители других районов тоже посетят Ласнамяэ, чтобы побывать в нашем павильоне“.
Работу павильона открывает выставка под названием „Осталась ли надежда для прекрасных созданий?“, главной отправной точкой выставки является честная и личная реакция живущих в нашей стране художников на кризисы и на то, как вызванное ими напряжение изменило наше мироощущение. Выставка будет открыта до 5 февраля 2023 года.
В рамках Музейного воскресенья можно бесплатно посетить филиалы Таллиннского городского музея: Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк (Команданди теэ, 2), Музей городской жизни (Вене, 17), Детский музей Мийямилла (Койдула, 12а), Таллиннский русский музей (Пикк, 29а), Музей Каламая (Коцебу, 16), Дом-музей Петра I (Мяэкалда, 2), Музей фотографии (Раэкоя, 4/6), музеи Таллиннского литературного центра в Кадриорге - Музей Вильде (Рохелине аас, 3), Музей Таммсааре (Койдула, 12а) и Музей Мати Унта (Койдула, 17). В программе Музейного воскресенья участвуют также Музей современного искусства Эстонии (Курси, 5), галерея культурного центра „Кая“ в Мустамяэ (Вильде теэ, 118), Посетительский центр Таллиннского певческого поля (Нарвское шос., 95), а также павильон Таллиннского дома искусства (Я.Коорти, 24).
В 2023 году бесплатные Музейные воскресенья состоятся 8 января, 5 февраля, 5 марта, 2 апреля, 7 мая, 4 июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентября, 1 октября, 5 ноября и 3 декабря.
Бесплатное музейное воскресенье – инициатива города Таллинна, призванная обратить внимание на деятельность музеев и богатую культурную жизнь столицы, а также повысить ее доступность для горожан и гостей города.
Подробнее: https://www.tallinn.ee/ru/muzei.