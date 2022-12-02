Не пропустите! В последнее в этом году Музейное воскресенье пройдет предпраздничная программа

По словам вице-мэра Каареля Оя, программа Музейного воскресенья за год заметно расширилась. „В последней в этом году акции поучаствует Ласнамяэский павильон Таллиннского дома искусства, а значит в общей сложности можно будет посетить 14 различных музеев. Также мы достигли договоренности о том, что в январе к акции подключится Ныммеский музей, - пояснил Оя. – Принимая во внимание возрастающее число участвующих музеев, а также тысячи посетителей ежемесячно, очевидно, что мероприятие продолжится и в следующем году“.

В это воскресенье в рамках Музейного воскресенья помимо обычной программы можно будет посетить Рождественскую ярмарку музейных лавок (страница на эстонском языке), которая пройдет в Девичьей башне, относящейся к музею укреплений Кик-ин-де-Кёк. Сувениры будут продавать музеи со всей Эстонии – Музей здравоохранения, Музей под открытым небом, Художественный музей, Исторический музей и многие другие.

В филиалах Таллиннского городского музея также все наполнено ожиданием Рождества: в Детском музее ёлка с плюшевыми мишками, в Музее городской жизни – распущенная ёлка, в Таллиннском русском музее – общественная ёлка, а в Музее фотографии – специальная инсталляция. Подробнее о музейных ёлках (на эстонском).

К акции Музейное воскресенье подключился павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ. Новый выставочный павильон открыт рядом с центром „Линдакиви“ по адресу ул. Яана Коорти, 24, с 19 ноября 2022 года. Таллиннский дом искусства переехал в Ласнамяэ на время капитального ремонта, который проходит в здании на площади Вабадузе.

„Дом искусства с радостью присоединился к акции, чтобы современное искусство могли увидеть еще больше людей, - сказал директор Таллиннского дома искусства Пауль Агурайюя. – Надеемся, что жители других районов тоже посетят Ласнамяэ, чтобы побывать в нашем павильоне“.