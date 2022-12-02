Виртуальное путешествие по Украине: Google сохранил в цифровом виде памятники украинской культуры

За месяцы войны у нас более 500 поврежденных или разрушенных музеев, исторических построек, храмов. Все это создавалось поколениями украинцев для новых поколений. Итак, сразу стало ясно — нам нужно спасать от нашествия не только наших людей, но и нашу культуру, искусство. Наша культура — ​​не только наша. Это наследие всего цивилизованного мира. Когда культурные ценности теряет одна страна, теряет весь мир. Так что давайте сохранять и приумножать, смотреть, восхищаться — гуглить украинскую культуру — и так обогащать мир.