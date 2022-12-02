Vogue включил рождественскую ярмарку в Таллинне в ТОП-10 лучших в Европе

Чтобы получить столь необходимую дозу праздничного настроения, нет ничего лучше рождественских рынков, пишет Vogue. Издание составило свой рейтинг лучших рождественских рынков Европы, куда попала и эстонская столица.

Описывая Таллинн в этом списке, журнал упомянул, что на протяжении последних шести веков каждый год в центре исторической Ратушной площади Таллинна царственно возвышается рождественская ель. В этом году ее высота достигает 15 метров.

„В средневековой эстонской столице с видом на Балтийское море также проходит ежегодный базар, наполненный праздничной атмосферой. Навестите Санта-Клауса в его домике на площади, загляните в лавки, чтобы купить украшения ручной работы и уютные вязаные вещи из овечьей шерсти, или подкрепитесь квашеной капустой и кровяными колбасками, запивая их фирменным глинтвейном. (Для любителей сладкого есть также эстонское пряничное печенье и выпечка с корицей и кардамоном). В завершение посмотрите зажигательное выступление региональных народных танцоров и музыкантов“, - советует журнал.

Кроме Таллинна, в список попали швейцарский Базель, австрийская Вена, французский Страсбург, немецкий Гейдельберг, шотландский Эдинбург, датский Копенгаген, английский Бат, итальянские Говоне и Асти и финский Хельсинки.