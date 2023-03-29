Как в Париже: Таллиннская пекарня c самым большим ассортиментом французской выпечки

Хотя дела у пекарни Crustum в Мустамяэ шли очень хорошо, все же было много клиентов, которые хотели покупать свою любимую выпечку поближе к дому. Предлагали разные места: от Каламая и Кадриорга до Нымме, Виймси и Пеэтри. Владельцы пекарни Василий и Анна Щирые нашли золотую середину и открыли новое кафе на улице Поорди в центре Таллинна.