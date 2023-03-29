29.03.2023, 08:00
Как в Париже: Таллиннская пекарня c самым большим ассортиментом французской выпечки(9)
+ рецепт французского яблочного пирога от владельца пекарни
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Как с помощью краудфандинга собрать самую большую сумму в истории существования платформы Hooandja? Владелец двух популярных пекарен рассказывает о том, как преданность своему делу помогает достичь амбициозных целей. Материал EPL.
Хотя дела у пекарни Crustum в Мустамяэ шли очень хорошо, все же было много клиентов, которые хотели покупать свою любимую выпечку поближе к дому. Предлагали разные места: от Каламая и Кадриорга до Нымме, Виймси и Пеэтри. Владельцы пекарни Василий и Анна Щирые нашли золотую середину и открыли новое кафе на улице Поорди в центре Таллинна.