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29.03.2023, 08:00

Как в Париже: Таллиннская пекарня c самым большим ассортиментом французской выпечки

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+ рецепт французского яблочного пирога от владельца пекарни
Silja Luide
toiduajakirjanik
Юлия Сандул
перевод
"Создавая нашу выпечку, мы остаемся верны классическому французскому вкусу", — утверждают владельцы La Boulangerie.
"Создавая нашу выпечку, мы остаемся верны классическому французскому вкусу", — утверждают владельцы La Boulangerie.
ФОТО: Lauri Laane | ALL RIGHTS RESERVED.

Как с помощью краудфандинга собрать самую большую сумму в истории существования платформы Hooandja? Владелец двух популярных пекарен рассказывает о том, как преданность своему делу помогает достичь амбициозных целей. Материал EPL.

Хотя дела у пекарни Crustum в Мустамяэ шли очень хорошо, все же было много клиентов, которые хотели покупать свою любимую выпечку поближе к дому. Предлагали разные места: от Каламая и Кадриорга до Нымме, Виймси и Пеэтри. Владельцы пекарни Василий и Анна Щирые нашли золотую середину и открыли новое кафе на улице Поорди в центре Таллинна.

Самое главное — доверие клиентов

Когда супруги задумались об открытии второй пекарни, они поняли, что она будет любовным письмом Парижу.

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