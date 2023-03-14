193 государства за 18 месяцев: 10 советов от путешественницы, объехавшей весь мир
В 2017 году 33-летняя американка Кэсси Де Пеколь объехала все страны мира. Именно ей принадлежит два рекорда в Книге рекордов Гинесса: она стала первой женщиной, побывавшей во всех странах мира, и первой, кто сделал это быстрее других, пишет Business Insider.
1. Будьте путешественниками, а не туристами
Я всегда стараюсь поддерживать экономику той страны, куда еду. Поэтому, например, предпочитаю останавливаться в местных отелях, а не в крупных гостиничных сетях. Всем советую посещать и поддерживать местные сообщества вместо того, чтобы тратить деньги на обычные туристические развлечения.
2. Не отказывайтесь от путешествия даже в те страны, где у вас однажды уже был неудачный опыт
Я думаю, что кроме Северной Кореи нет больше ни одной страны, куда бы я не хотела вернуться. Даже если в каком-то государстве у меня был негативный опыт, я всегда даю ей второй или даже третий шанс, потому что все зависит от обстоятельств, дат поездки или того, с кем вы находитесь.
Мои любимые страны постоянно меняются. Когда ты уже столько всего видел, очень сложно выбрать, куда поехать в следующий раз. На мой взгляд, самая недооцененная страна — это Пакистан. Там очень красивая природа, интересная культура и очень классные люди.
3. Используйте кредитные карты и баллы
Если у вас есть шанс получить пару кредитных карт с хорошими программами начисления баллов, я рекомендую этой возможностью воспользоваться. В целом, это сэкономит вам много денег.
4. Узнайте, как защитить себя в чрезвычайной ситуации
Мне, как путешествующей в одиночку, было важно знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Если вы небольшого роста женщина и оказались в опасной ситуации с мужчиной, который намного больше вас и сильнее, полезно знать, что нужно сделать, чтобы спасти свою жизнь. Мне очень импонируют женщины, которые могут за себя постоять и, например, знают израильское боевое искусство крав-мага. Всегда сообщайте хотя бы одному другу или члену семьи, где вы находитесь. Не думайте, что вы должны постоянно быть милой и со всеми общаться — ваша безопасность превыше всего.
5. Всегда возите с собой дверной ограничитель, средство самообороны и спутниковый GPS-трекер.
Однажды в Буркина-Фасо я оказалась в опасной ситуации. В три часа ночи в мой гостиничный номер ворвался мужчина, и это было очень страшно. Тогда я пожалела, что не взяла с собой хотя бы один ограничитель для двери, чтобы предотвратить это происшествие. Кроме того, рекомендую взять с собой какое-нибудь средство самообороны, чтобы защититься от злоумышленника в случае необходимости. Еще я использовала спутниковый GPS-трекер с кнопкой SOS. Если мой телефон не может отследить меня, по крайней мере это устройство может.
6. Мое личное наблюдение: для индивидуальных путешественников отели обычно безопаснее, чем Airbnb.
Я пользовалась услугами Airbnb около 10 раз. В основном я стараюсь останавливаться в гостиницах просто потому, что так безопаснее. Часто в гостиницах организуют трансфер из аэропорта, у них всегда есть кто-то на стойке регистрации, кому можно позвонить в случае чего. В отелях чувствуешь себя спокойнее. И еще - довольно часто предложения отелей даже выгоднее, чем варианты размещения на Airbnb. По крайней мере я много раз находила номер в гостиницах дешевле, чем квартиры на Airbnb. Но были и превосходные варианты от Airbnb, от которых остались только приятные воспоминания.
7. Скромность и чуткость помогут справиться с культурным шоком
Когда я впервые в 18 лет выехала за пределы Северной Америки, я испытала сильный культурный шок. Я была очень удивлена увиденным, возмущена условиями жизни некоторых людей в других странах. Но со временем я ко всему приспособилась, и помогло мне в этом простое понимание того, что все люди, по сути, от меня ничем не отличаются. У них тоже в жизни радости и горести, они зарабатывают деньги, заботятся о своих семьях и пытаются выжить в этом мире. Как только я смогла поставить себя на их место, я почувствовала себя „как дома“ даже в самых странных и ненадежных местах, после чего культурного шока я больше не испытывала.
Всё, чего хочет каждый человек, - это теплая еда, крыша над головой, чистая питьевая вода и чтоб кто-то его любил. Большинство людей хотят показать вам не свои житейские проблемы, а красоту страны, в которой они живут.
8. Узнайте, как вы можете компенсировать свой углеродный след
Экологичные путешествия — это то, чем я очень увлечена. Я думаю, что важно, чтобы люди понимали, как они могут компенсировать углеродный след своего путешествия. У некоторых авиакомпаний есть модели углеродного следа, которые вы можете купить. Есть такая же услуга и у определенных организаций, которым можно пожертвовать, находясь за границей. Я сажала деревья в странах, куда прилетала, чтобы компенсировать выбросы от самолетов, и останавливалась в дружелюбных к окружающей среде отелях.
9. Берите с собой как можно меньше вещей
В свое кругосветное путешествие я отправилась с одним рюкзаком. Я взяла один комплект одежды, может быть, две пары леггинсов, два спортивных бюстгальтера, а также спортивные добавки и оборудование для фотосъемки.
Я предпочитаю путешествовать налегке, но в последнее время мне стало труднее это делать. Теперь я добавляю все больше и больше вещей. Но когда я путешествовала по миру, я не хотела каждый раз тратить время в ожидании получения багажа, поэтому летала с ручной кладью - и это определенно был правильный выбор!
10. Копите бонусы у авиакомпаний
Моя любимая американская авиакомпания — это Delta, а любимая международная авиакомпания — это, наверное, Qatar Airways. Они обе замечательные. Присоединитесь к бонусным программам всех авиакомпаний или гостиниц, копите мили и используйте их при оплате новых авиабилетов или проживания.
Путешествие - это не обязательно дорогое удовольствие, можно изучать страны и города с весьма ограниченным бюджетом. Главное - желание!