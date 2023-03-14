193 государства за 18 месяцев: 10 советов от путешественницы, объехавшей весь мир

1. Будьте путешественниками, а не туристами

Я всегда стараюсь поддерживать экономику той страны, куда еду. Поэтому, например, предпочитаю останавливаться в местных отелях, а не в крупных гостиничных сетях. Всем советую посещать и поддерживать местные сообщества вместо того, чтобы тратить деньги на обычные туристические развлечения.

2. Не отказывайтесь от путешествия даже в те страны, где у вас однажды уже был неудачный опыт

Я думаю, что кроме Северной Кореи нет больше ни одной страны, куда бы я не хотела вернуться. Даже если в каком-то государстве у меня был негативный опыт, я всегда даю ей второй или даже третий шанс, потому что все зависит от обстоятельств, дат поездки или того, с кем вы находитесь.

Мои любимые страны постоянно меняются. Когда ты уже столько всего видел, очень сложно выбрать, куда поехать в следующий раз. На мой взгляд, самая недооцененная страна — это Пакистан. Там очень красивая природа, интересная культура и очень классные люди.

3. Используйте кредитные карты и баллы

Если у вас есть шанс получить пару кредитных карт с хорошими программами начисления баллов, я рекомендую этой возможностью воспользоваться. В целом, это сэкономит вам много денег.

4. Узнайте, как защитить себя в чрезвычайной ситуации

Мне, как путешествующей в одиночку, было важно знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Если вы небольшого роста женщина и оказались в опасной ситуации с мужчиной, который намного больше вас и сильнее, полезно знать, что нужно сделать, чтобы спасти свою жизнь. Мне очень импонируют женщины, которые могут за себя постоять и, например, знают израильское боевое искусство крав-мага. Всегда сообщайте хотя бы одному другу или члену семьи, где вы находитесь. Не думайте, что вы должны постоянно быть милой и со всеми общаться — ваша безопасность превыше всего.

5. Всегда возите с собой дверной ограничитель, средство самообороны и спутниковый GPS-трекер.