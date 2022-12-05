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05.12.2022, 09:30

Сравнение цен в эстонских спа: где отдохнуть дешевле всего?

 
Pere spaas
Pere spaas
ФОТО: Edvard Nalbantjan | Shutterstock

Совсем чуть-чуть остается до Рождества и Нового года. Многие уже вовсю думают, где отдохнуть во время главных зимних праздников. Мы выяснили, в каком спа отдых будет самым бюджетным, а где проживание и развлечения обойдутся дороже всего.

Конечно, спа в Эстонии так много, что сравнить их все не представлялось возможным. Поэтому мы изучили цены самых популярных эстонских спа.

За основу взяли семью с 2 детьми - им понадобится семейный номер, в котором помимо двух взрослых смогли бы разместиться двое детей. В приведенной ниже таблице представлены цены на проживание в выходные дни (стоит отметить, что в будние дни цена будет значительно ниже). Кроме того, в некоторых спа конечная стоимость отдыха зависит от продолжительности проживания, возраста ребенка, дополнительных услуг и т.д.

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