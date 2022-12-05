Сравнение цен в эстонских спа: где отдохнуть дешевле всего?

Конечно, спа в Эстонии так много, что сравнить их все не представлялось возможным. Поэтому мы изучили цены самых популярных эстонских спа.

За основу взяли семью с 2 детьми - им понадобится семейный номер, в котором помимо двух взрослых смогли бы разместиться двое детей. В приведенной ниже таблице представлены цены на проживание в выходные дни (стоит отметить, что в будние дни цена будет значительно ниже). Кроме того, в некоторых спа конечная стоимость отдыха зависит от продолжительности проживания, возраста ребенка, дополнительных услуг и т.д.