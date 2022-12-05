ФОТО | "Потрепанная“ новогодняя елка из Финляндии стала хитом интернета(3)
Новогодней елке в финском городке Пихлаямяки дали имя Рауха (rauha – мир), пишет Yle.
„Потрепанная“ новогодняя елка в столичном районе Пихлаямяки вызвала оживленную дискуссию. В региональной группе в Facebook местные жители описывали ее как „оголодавшую“, „истощенную“ и скудно украшенную.
Настоятель местной церкви Юкка Холопайнен, который координировал установку, уже подумывал о том, чтобы убрать елку, однако история приняла неожиданный оборот.
"Многие начали говорить, что елочка вполне симпатичная и хорошо описывает дух Пихлаямяки", – говорит Холопайнен.
По его словам, у него не было такой цели, но идея ему понравилась. "Елка хорошо передает, какие мы – тоже вкривь и вкось, а звезда не совсем на месте".
Слава о необычном символе праздника разнеслась после статьи в СМИ.
В социальных сетях даже запустили специальный хештэг #kuusie (от kuusi - ель и selfie - селфи), под которым можно найти селфи с елкой в Пихлаямяки. Некоторые люди даже принесли собственные игрушки.
Новогодней елке в Пихлаямяки даже дали имя Рауха (rauha – мир).
"Лучше елки для нашего района сложно представить. А Рауха – это лучшее имя, принимая во внимание ситуацию в мире и все разговоры вокруг этого дерева", – заявила местная жительница Мари Микконен.