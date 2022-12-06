Новый паром Tallink MyStar отправится в свой первый рейс уже на следующей неделе

Долгожданный первый рейс MyStar, самого нового и современного корабля на Балтийском море, состоится в следующий вторник, 13 декабря, в 13:30 по маршруту Таллинн - Хельсинки.

"Мы очень рады, что на этой неделе наступит время поприветствовать и принять в семью нового члена нашего флота, самую яркую звезду Балтийского моря, шаттл MyStar. Долгожданное прибытие корабля MyStar знаменует собой начало новой эры для судоходной линии Таллинн-Хельсинки“, — сказал председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене.

"С весны 2020 года, когда мы начали строительство нашего нового флагмана MyStar, мир сильно изменился, и нам пришлось преодолевать препятствия, с которыми мы никогда раньше не сталкивались. Но мы мужественно прошли этот сложный этап, и теперь счастливы, что сможем приветствовать всех пассажиров на борту нашего нового парома с 13 декабря. Мы также благодарны всем нашим клиентам, которые очень терпеливо ждали прибытия MyStar“, - добавил он.

Согласно плану, MyStar покинет судостроительный завод в финском городе Раума в пятницу, 9 декабря, и прибудет в D-терминал таллиннского порта Ванасадам в субботу, 10 декабря.

Команда MyStar насчитывает в общей сложности 208 человек, возглавляемых тремя капитанами: Вахуром Аусмеэсом, Айваром Моорусом и Айном Аксалу.

Стоимость парома составляет 247 млн ​​евро, что покрывается кредитом в размере 196,3 млн евро от компании KfW IPEX-Bank GmbH. Кредит, выданный при передаче судна, на 95% гарантирован финским экспортно-кредитным агентством Finnvera.