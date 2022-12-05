В Сагадиском лесном центре открылась новая постоянная выставка
По словам директора Сагадиского музея леса Айна Кютта, лес всегда был для эстонцев поддержкой, и новая выставка также раскрывает многообразие использования и значение леса в идентичности эстонцев. „На протяжении веков леса влияли на наш образ жизни, повседневную и хозяйственную деятельность. На новой выставке мы с уважением смотрим как в прошлое, так и в будущее, которое предлагает нам много возможностей“, – сказал Кютт, выразив надежду, что как дети, так и взрослые найдут для себя на выставке увлекательные занятия.
Например, посетители могут потрогать и увидеть своими глазами, как много вещей вокруг нас произведено из древесины и в каком направлении развивается лесной и деревообрабатывающий сектор. Также рассматривается роль лесов в смягчении последствий изменения климата и роль древесины в создании уютной среды обитания. Раскрыть последнюю тему помогут очки виртуальной реальности, а посетители выставки вместе с актером Тынисом Нийнеметсом смогут совершить краткое путешествие по деревянным домам разных эпох – начиная с конического шалаша и заканчивая современным домом из поперечно-клееной древесины. Под руководством энергичного Тыниса Нийнеметса также можно попробовать подражать голосам животных и вспомнить этикет передвижения на природе.
Выставка, расположенная на двух этажах недавно отреставрированного лесного музея, разделена на тематические зоны. В видеозале на первом этаже можно получить представление о текущем состоянии эстонских лесов и посмотреть видеоролик, вдохновленный красотой леса. На втором этаже представлены следующие темы:
парламент деревьев расскажет об основных видах деревьев Эстонии;
использование древесины в прошлом и сегодня даст представление о том, из какого дерева изготавливали лучшую лопату или музыкальный инструмент, и как древесина используется сегодня в индустрии красоты, авиации или при изготовлении всевозможных бытовых товаров;
биология леса знакомит нас с основными представителями дикой природы, ветреной жизнью в кронах деревьев и загадочной суетой под землей;
современное использование древесины знакомит с образцами деревянной архитектуры как с официальных табличек, так и „из-под полы“, можно совершить интерактивное путешествие по деревянным домам разных эпох;
лес как двигатель экономики, или как леса стимулировали нашу деятельность на протяжении 400 лет – от судостроения до виноделия, не говоря уже об эстонской фанере;
путешествие чувств по лесу – возможность отвлечься от выставочной суеты и насладиться на экране красотой смены времен года в Эстонии в сопровождении управляемой лесной медитации;
роль лесов в адаптации к изменению климата и взгляд на тысячи лет назад, или как изменились леса Эстонии с течением времени из-за климата;
основные принципы лесных работ, т. е. когда используется реласкоп и пила, и что значит высказывание „лес зависит от почвы“;
лес в эстонских географических названиях и фамилиях;
хранилище лесного наследия и связанные с лесом обычаи в нашем духовном культурном наследии, взгляды на лес с разных сторон;
лесное кино, т. е. забавные и наводящие на размышления тематические отрывки из эстонских фильмов.
На первом этаже музея леса находится сувенирная лавка, в которой представлен широкий выбор изделий из дерева и других натуральных продуктов. В фойе каждый может попробовать свои силы на симуляторе харвестера.
Выставка „Лесистый путь“ открыта ежедневно с 10:00 до 16:00 в Сагадиском музее леса RMK. В Сагадиском лесном центре находятся также школа природы, гостиница, ресторан и господская усадьба-музей.
Кураторами новой выставки являются Айн Кютт и Катре Ратассепп. Пространственное оформление, дизайн и экспонаты выставки разработаны OÜ Pult. Выставка построена OÜ Riksen.