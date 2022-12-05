В Сагадиском лесном центре открылась новая постоянная выставка

парламент деревьев расскажет об основных видах деревьев Эстонии;

использование древесины в прошлом и сегодня даст представление о том, из какого дерева изготавливали лучшую лопату или музыкальный инструмент, и как древесина используется сегодня в индустрии красоты, авиации или при изготовлении всевозможных бытовых товаров;

биология леса знакомит нас с основными представителями дикой природы, ветреной жизнью в кронах деревьев и загадочной суетой под землей;

современное использование древесины знакомит с образцами деревянной архитектуры как с официальных табличек, так и „из-под полы“, можно совершить интерактивное путешествие по деревянным домам разных эпох;

лес как двигатель экономики, или как леса стимулировали нашу деятельность на протяжении 400 лет – от судостроения до виноделия, не говоря уже об эстонской фанере;

путешествие чувств по лесу – возможность отвлечься от выставочной суеты и насладиться на экране красотой смены времен года в Эстонии в сопровождении управляемой лесной медитации;

роль лесов в адаптации к изменению климата и взгляд на тысячи лет назад, или как изменились леса Эстонии с течением времени из-за климата;

основные принципы лесных работ, т. е. когда используется реласкоп и пила, и что значит высказывание „лес зависит от почвы“;

лес в эстонских географических названиях и фамилиях;

хранилище лесного наследия и связанные с лесом обычаи в нашем духовном культурном наследии, взгляды на лес с разных сторон;