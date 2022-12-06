В Нюрнберг за рождественским настроением! Стоимость билетов туда-обратно - от 28 евро

Накануне Рождества Нюрнберг превращается в настоящую сказку, а его традиционных рождественский рынок считается одним из самых красивых и колоритных не только в Германии, но и во всей в Европе. Улететь из Таллинна в этой старинный немецкий город можно прямым рейсом авиакомпании Ryanair.

Рождественская ярмарка (Christkindlesmarkt) в Нюрнберге открыта до 24 декабря 2022.

Варианты рейсов по маршруту Таллинн - Нюрнберг

Проживание

С большим выбором предложений по размещению вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Можно, например, остановиться в Centro Hotel Nürnberg — это 3-звездочный отель в центре города с хорошим соотношением цены и качества. Гостиница расположена в 1,6 км от рождественской ярмарки и в 5 минутах езды от Нюрнбергского замка и моста Максбрюкке. Цена двухместного номера на 3 ночи - 228 евро (14.12 - 17.12).