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06.12.2022, 14:53

В Нюрнберг за рождественским настроением! Стоимость билетов туда-обратно - от 28 евро

 
Прямой рейс из Таллинна!
Reisidiilid.ee
Nürnbergi jõuluturg
Nürnbergi jõuluturg
ФОТО: Mor65_Mauro Piccardi | Shutterstock

Отпразднуйте Рождество на одной из старейших и самых известных рождественских ярмарок в мире!

Накануне Рождества Нюрнберг превращается в настоящую сказку, а его традиционных рождественский рынок считается одним из самых красивых и колоритных не только в Германии, но и во всей в Европе. Улететь из Таллинна в этой старинный немецкий город можно прямым рейсом авиакомпании Ryanair.

Рождественская ярмарка (Christkindlesmarkt) в Нюрнберге открыта до 24 декабря 2022.

Варианты рейсов по маршруту Таллинн - Нюрнберг

07.12 — 10.12.2022 28€ Подробнее

07.12 — 14.12.2022 28€ Подробнее

10.12 — 14.12.2022 28€ Подробнее

10.12 — 17.12.2022 29€ Подробнее

14.12 — 17.12.2022 29€ Подробнее

17.12 — 21.12.2022 36€ Подробнее

31.12.2022 — 07.01.2023 39€ Подробнее

28.01 — 01.02.2023 35€ Подробнее

Проживание

С большим выбором предложений по размещению вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Можно, например, остановиться в Centro Hotel Nürnberg — это 3-звездочный отель в центре города с хорошим соотношением цены и качества. Гостиница расположена в 1,6 км от рождественской ярмарки и в 5 минутах езды от Нюрнбергского замка и моста Максбрюкке. Цена двухместного номера на 3 ночи - 228 евро (14.12 - 17.12).

Näidisbroneering

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