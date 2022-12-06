В Нюрнберг за рождественским настроением! Стоимость билетов туда-обратно - от 28 евро
Отпразднуйте Рождество на одной из старейших и самых известных рождественских ярмарок в мире!
Накануне Рождества Нюрнберг превращается в настоящую сказку, а его традиционных рождественский рынок считается одним из самых красивых и колоритных не только в Германии, но и во всей в Европе. Улететь из Таллинна в этой старинный немецкий город можно прямым рейсом авиакомпании Ryanair.
Рождественская ярмарка (Christkindlesmarkt) в Нюрнберге открыта до 24 декабря 2022.
Варианты рейсов по маршруту Таллинн - Нюрнберг
07.12 — 10.12.2022 28€ Подробнее
07.12 — 14.12.2022 28€ Подробнее
10.12 — 14.12.2022 28€ Подробнее
10.12 — 17.12.2022 29€ Подробнее
14.12 — 17.12.2022 29€ Подробнее
17.12 — 21.12.2022 36€ Подробнее
31.12.2022 — 07.01.2023 39€ Подробнее
28.01 — 01.02.2023 35€ Подробнее
Проживание
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Можно, например, остановиться в Centro Hotel Nürnberg — это 3-звездочный отель в центре города с хорошим соотношением цены и качества. Гостиница расположена в 1,6 км от рождественской ярмарки и в 5 минутах езды от Нюрнбергского замка и моста Максбрюкке. Цена двухместного номера на 3 ночи - 228 евро (14.12 - 17.12).