Вернуть клиенту 23 евро или подать на него в суд? Novatours выбрал второй вариант

В январе этого года Маргот Арнус и ее муж решили, что было бы хорошо в апреле отправиться в отпуск. Думать долго не стали, быстро подобрали и оплатили пакетный тур на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Но не прошло и месяца после покупки путевки как девушку ждал неприятный сюрприз. Туроператор Novatours объявил, что из-за отмены одного рейса длительность поездки будет сокращена на сутки. При этом стоимость купленного пакетного тура осталась прежней. "Якобы мы изначально купили тур по сниженной цене. Мы немного поворчали, но смирились с ситуацией“, — рассказала Маргот.

Во второй половине марта в Novatours подтвердили, что независимо от войны в Украине все вылеты состоятся и никаких изменений в цене не будет. Однако буквально через день после этого Маргот получила письмо, что общая стоимость пакетного тура увеличивается на 70 евро, то есть по 35 евро с человека. Компания обосновала подорожание ростом цен на топливо. Особого выбора у клиентов турфирмы не было: либо доплачиваешь, либо отменяешь поездку. Так как до долгожданной поездки оставалось совсем чуть-чуть времени, девушка доплатила 70 евро, но, помимо этого, обратилась в Комиссию по потребительским спорам (TVK), чтобы вернуть эти деньги.