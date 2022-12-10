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10.12.2022, 15:15

Вернуть клиенту 23 евро или подать на него в суд? Novatours выбрал второй вариант

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Маргот Арнус прекрасно разбирается во всех юридических тонкостях. Однако она решила, что спор с турфирмой из-за 23 евро не стоит продолжения разбирательства в суде.
Маргот Арнус прекрасно разбирается во всех юридических тонкостях. Однако она решила, что спор с турфирмой из-за 23 евро не стоит продолжения разбирательства в суде.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Долгожданная поездка в жаркий Египет волне могла закончиться большим судебным разбирательством. Но клиентка турфирмы решила не тратить время и нервы, пишет Eesti Päevaleht.

В январе этого года Маргот Арнус и ее муж решили, что было бы хорошо в апреле отправиться в отпуск. Думать долго не стали, быстро подобрали и оплатили пакетный тур на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Но не прошло и месяца после покупки путевки как девушку ждал неприятный сюрприз. Туроператор Novatours объявил, что из-за отмены одного рейса длительность поездки будет сокращена на сутки. При этом стоимость купленного пакетного тура осталась прежней. "Якобы мы изначально купили тур по сниженной цене. Мы немного поворчали, но смирились с ситуацией“, — рассказала Маргот.

Во второй половине марта в Novatours подтвердили, что независимо от войны в Украине все вылеты состоятся и никаких изменений в цене не будет. Однако буквально через день после этого Маргот получила письмо, что общая стоимость пакетного тура увеличивается на 70 евро, то есть по 35 евро с человека. Компания обосновала подорожание ростом цен на топливо. Особого выбора у клиентов турфирмы не было: либо доплачиваешь, либо отменяешь поездку. Так как до долгожданной поездки оставалось совсем чуть-чуть времени, девушка доплатила 70 евро, но, помимо этого, обратилась в Комиссию по потребительским спорам (TVK), чтобы вернуть эти деньги.

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