10.12.2022, 15:15
Вернуть клиенту 23 евро или подать на него в суд? Novatours выбрал второй вариант(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Долгожданная поездка в жаркий Египет волне могла закончиться большим судебным разбирательством. Но клиентка турфирмы решила не тратить время и нервы, пишет Eesti Päevaleht.
В январе этого года Маргот Арнус и ее муж решили, что было бы хорошо в апреле отправиться в отпуск. Думать долго не стали, быстро подобрали и оплатили пакетный тур на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Но не прошло и месяца после покупки путевки как девушку ждал неприятный сюрприз. Туроператор Novatours объявил, что из-за отмены одного рейса длительность поездки будет сокращена на сутки. При этом стоимость купленного пакетного тура осталась прежней. "Якобы мы изначально купили тур по сниженной цене. Мы немного поворчали, но смирились с ситуацией“, — рассказала Маргот.