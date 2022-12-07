07.12.2022, 09:09
Глава авиакомпании KLM призвала пассажиров пересаживаться на поезда
По словам Рилтон, авиакомпании не должны рассматривать железную дорогу как конкурента. Чтобы уменьшить количество выбросов, нужно работать вместе. В 2020-м авиакомпания прекратила полеты по маршрутам внутри Нидерландов, где есть удобные железнодорожные или автобусные рейсы, пишет портал 34travel.me.
Сейчас в планах KLM – продолжить „развивать отношения с голландскими железными дорогами“, чтобы предложить пассажирам рейсы на самолетах и поездах в одном бронировании.