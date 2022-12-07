Самое современное судно на Балтийском море – MyStar – передано Tallink

В торжественной церемонии передачи судна владельцу, состоявшейся на судостроительной верфи Раума, приняли участие председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене вместе с представителями команды Tallink, работавшей над этим проектом, а также заместитель генерального директора верфи Раума (Rauma Marine Constructions, RMC) Мика Лаурилехто и другие представители судостроительной верфи. По традиции, на церемонии передачи судна, на флагшток MyStar в торжественной обстановке был водружён государственный флаг Эстонии, одновременно символизирующий и передачу судна Tallink Grupp.

MyStar направится в Таллинн, в порт приписки, в пятницу 9 декабря 2022 г. и будет пришвартован в Старой гавани у первого причала рядом с терминалом D Таллиннского порта в субботу, 10 декабря 2022 г. в 10:00.

Первые пассажиры поднимутся на борт самого энергоэффективного и современного пассажирского судна на Балтике уже в предстоящий вторник, 13 декабря в 13:30, когда MyStar выйдет в свой первый коммерческий рейс из Таллинна в Хельсинки.

MyStar - звезда Балтийского моря

Строительство MyStar началось в апреле 2020 года. Самое технологически продвинутое и энергоэффективное судно флота Tallink, MyStar имеет длину 212,4 метра и способен перевозить 2800 пассажиров. Пять 8-цилиндровых главных двигателей судна способны работать на сжиженном природном газе (СПГ) и судовом дизельном топливе.

Дизель-электрический привод с винтами фиксированного шага даёт технологические преимущества MyStar, по сравнению с традиционными судовыми приводами, делая MyStar значительно более энергоэффективным. Одновременно MyStar оснащён и решением для электропитания от береговых энергосистем* и смарт-решением для автомобильной палубы. Судно способно развивать скорость до 27 узлов и присоединится к судам компании Megastar и Star, обслуживающих линию Таллинн – Хельсинки.

Факты о MyStar: