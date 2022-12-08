Бастуют все: Полный список бастующих перевозчиков, готовых испортить ваш отпуск в Европе в декабре

Профсоюзы железнодорожников и авиаперевозчиков угрожают забастовками в течение декабря и января по всей Европе. Это может вызвать сбои, поскольку люди пытаются отправиться в отпуск или вернуться домой на праздники.

Итак, где в Европе проходят забастовки в это Рождество?

Международные железнодорожные перевозки: Eurostar бастует на Рождество

В преддверии Рождества более 100 сотрудников службы безопасности Eurostar собираются провести забастовки. Они пройдут 16, 18, 22 и 23 декабря, а профсоюз RMT заявит, что забастовки „серьезно повлияют“ на поезда.

Eurostar и Mitie, компания, в которой работают сотрудники службы безопасности, говорят, что сообщат пассажирам о любом влиянии на оказываемые услуги.

Какие забастовки пройдут в Бельгии?

Профсоюзы ACV Puls и CNE заявили бюджетной авиакомпании Ryanair, что „персонал выразит свой гнев“ по поводу праздничного сезона, если их требования в отношении обращения с работниками не будут выполнены.

Они рассматривают возможность проведения забастовки на Рождество после того, как бюджетная авиакомпания закрыла свою базу операций в стране, вынудив сотрудников работать в других странах Европы. Точные даты забастовки еще не утверждены.

Какие забастовки пройдут во Франции?

Кондукторы поездов и контролеры билетов во Франции угрожают забастовкой, потому что, по их словам, к ним „не относятся так же, как к машинистам поездов, хотя мы работаем три выходных в месяц и спим вне дома десять ночей в месяц“. Они добиваются более высоких окладов и того, чтобы надбавки учитывались при расчете пенсий.

Кондукторы поездов и контролеры подали уведомления с угрозами забастовки 23-26 декабря и 30 декабря-2 января. Однако, будут ли они реализованы, зависит от переговоров. Встречи запланированы с 8 по 22 декабря.

Профсоюзы во Франции также угрожают полетам бюджетной авиакомпании easyJet в рождественский период. Профсоюзы SNPNC-FO и UNAC, представляющие бортпроводников, предупредили, что существует „очень значительный риск“ забастовок, хотя подтвержденных дат пока нет.