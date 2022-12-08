Европейские эксперты по туризму обеспокоены будущим директивы о пакетных турах

В соответствии с текущим планом Европейская комиссия проявила интерес к ограничению в будущем авансовых платежей туроператорам, но оставила без внимания регулирование авансовых платежей авиакомпаниям. По словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии (ETFL) Мерике Халлик, в большинстве случаев именно авиакомпании заранее просят полную сумму, которую должен оплатить туроператор, но, если к моменту поездки авиакомпания не в состоянии предоставить услуги воздушного транспорта, у директивы о пакетных турах возникают проблемы с защитой прав пассажиров.



„Подобное предложение наглядно показывает, что готовящиеся изменения недостаточно учитывают особенности туристической сферы. Туроператоры не хранят у себя авансовые платежи пассажиров, а заранее выплачивают их авиакомпаниям, отелям и организаторам экскурсий. Сегодня малоэффективны именно меры по взысканию авансовых платежей с авиакомпаний – они однозначно нуждаются в ужесточении“, - пояснила Халлик.



В 2021 году Европейская счетная палата также рекомендовала конкретные варианты действий в случае неплатежеспособности авиакомпаний, но, несмотря на это, возможные предложения в повестку Европейской комиссии не попали.



По словам Халлик, цель ECTAA – призвать Европейскую комиссию согласовать меры по всей цепочке путешествий, чтобы в форме Директивы о пакетных турах обеспечить максимальную защиту пассажиров. Ограничение авансовых платежей только одним сектором, а именно туроператорами, которые в настоящее время имеют полную защиту от неплатежеспособности в отношении всех взимаемых с пассажиров авансовых платежей, создаст ситуацию, когда многим туроператорам придется прекратить свою деятельность. Этот сценарий лишит потребителей важных туристических продуктов.



Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) является добровольным объединением действующих в сфере туризма работодателей, объединяющим 75 членов. Действительными членами союза являются эстонские туристические компании и туроператоры, а ассоциированными – транспортные компании, туристические организации, образовательные учреждения, отели, страховые компании, лица, предлагающие услуги, связанные со сферой туризма, а также зарубежные туристические организации. ETFL является членом ECTAA – организации, объединяющей туристические предприятия со всей Европы.



ECTAA представляет около 123 000 европейских туристических бюро и туроператоров, которые консультируют на темы путешествий, и продают туристам и бизнес-клиентам транспортные услуги, услуги в связи с размещением, отдыхом и другие туристические услуги.