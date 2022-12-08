В октябре в гостиницах Эстонии остановилось 270 000 туристов. Из каких стран они приехали?

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось 131 000 зарубежных и 139 000 местных туристов. „Количество зарубежных туристов еще не достигло докоронавирусного уровня, и было сопоставимо с данными за октябрь в 2010 и 2011 году. В то же время в годовом сравнении зарубежных туристов было на 58% больше. Нового рекорда во внутреннем туризме установлено не было: местных туристов по сравнению с октябрем прошлого года было на 4% меньше“, — уточнила Лаурмаа.