Отель „Твиттер“. Илон Маск превратил офис соцсети в гостиницу для сотрудников - и сам в ней иногда живет

В ноябре Маск отправил сотрудникам компании электронное письмо, в котором заявил, что те „должны проявить себя как крайне ярые сотрудники“, чтобы добиться успеха. Он также сказал, что персонал обязан „очень интенсивно работать по много часов“. „Только исключительно хорошая работа позволит получить проходной балл“, - написал при этом Маск.

На одной из полученных нами фотографий изображена комната с двухспальной кроватью, рядом с которой лежат домашние тапочки, в помещении также установлен платяной шкаф.

В числе прочего Би-би-си получила снимки офисных диванов, которые используются в качестве кроватей. В одной из комнат для совещаний появился будильник, а на застеленной кровати видна чья-то фотография.

„Это похоже на гостиничный номер“, - говорит один из бывших сотрудников Twitter. Этот человек добавил, что и сам Маск часто спит в офисе компании.

Ранее Маск опубликовал пост в „Твиттере“, в котором пообещал спать и работать в офисе до тех пор, „пока организация не начнет нормально работать“. Позже, впрочем, этот твит был удален.

„Твиттер“ оперативно не ответил на просьбу Би-би-си о комментарии.

В связи с использованием офиса „Твиттер“ в качестве гостиницы в городские власти Сан-Франциско поступила жалоба, начато расследование.

Сотрудник городского отдела по инспектированию помещений Сан-Франциско объяснил CBS News: „Мы должны убедиться, что здание используется по назначению“. Представители городских властей рассказали газете San Francisco Chronicle, что они расследуют все жалобы, а правила эксплуатации жилых домов отличаются от офисных зданий - даже если речь идет о коротком пребывании людей.

В ответ Маск заявил, что муниципалитет преследует компании, которые предоставляют спальные места „уставшим сотрудникам“. В ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать данные о расследовании Маск написал, что власти города должны вместо этого заняться защитой детей от последствий злоупотребления опиоидными препаратами.