Составлен рейтинг "лучших“ и "худших“ паспортов мира в 2022 году. На каком месте эстонский паспорт?

Рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии.

Лидером рейтинга стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), владельцы которого могут поехать без визы в 121 государство. Еще в 59 странах они могут получить визу по прибытии. Виза заранее потребуется только в 18 странах.

Второе место поделили между собой Германия, Швеция, Финляндия, Испания, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Их владельцам заранее нужно оформлять визу для посещения 25 государств.

На третьем месте находятся Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США и Новая Зеландия. С паспортами этих государств обязательные визы нужны в 26 государств.

Эстония заняла 6-е место в рейтинге. По эстонскому паспорту можно без визы посетить 120 стран. Виза по прибытии требуется в 49 странах, а заранее оформлять визу нужно для посещения 29 стран. Точно такие же показатели у паспорта Латвии. А вот, например, граждане Литвы могут без визы въехать в 121 государство мира (5-ое место в рейтинге).

Россия заняла 38-е место в рейтинге: граждане РФ въезжают без визы в 78 государств, оформляют документ по прибытии в 45 и готовят его заранее перед визитом в 75. На этой же строчке находится Турция (73, 50, 75).

Наименьшим весом обладает паспорт жителей Афганистана, которых без визы пускают только в 5 стран.

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