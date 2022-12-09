Составлен рейтинг "лучших“ и "худших“ паспортов мира в 2022 году. На каком месте эстонский паспорт?(1)
Канадская консалтинговая компания Arton Capital составила рейтинг паспортов, которые открывают больше возможностей для путешественников.
Рейтинг составлен на основе количества стран, которые владелец паспорта может посетить без визы и куда он может въехать, получив визу по прибытии.
Лидером рейтинга стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), владельцы которого могут поехать без визы в 121 государство. Еще в 59 странах они могут получить визу по прибытии. Виза заранее потребуется только в 18 странах.
Второе место поделили между собой Германия, Швеция, Финляндия, Испания, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Их владельцам заранее нужно оформлять визу для посещения 25 государств.
На третьем месте находятся Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США и Новая Зеландия. С паспортами этих государств обязательные визы нужны в 26 государств.
Эстония заняла 6-е место в рейтинге. По эстонскому паспорту можно без визы посетить 120 стран. Виза по прибытии требуется в 49 странах, а заранее оформлять визу нужно для посещения 29 стран. Точно такие же показатели у паспорта Латвии. А вот, например, граждане Литвы могут без визы въехать в 121 государство мира (5-ое место в рейтинге).
Россия заняла 38-е место в рейтинге: граждане РФ въезжают без визы в 78 государств, оформляют документ по прибытии в 45 и готовят его заранее перед визитом в 75. На этой же строчке находится Турция (73, 50, 75).
Наименьшим весом обладает паспорт жителей Афганистана, которых без визы пускают только в 5 стран.
Весь рейтинг можно посмотреть ЗДЕСЬ.