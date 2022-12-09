Поезд из Вильнюса в Варшаву и Краков начнет ходить уже с 11 декабря. Стоимость билетов - 25-30 евро

Поезд LTG Link выедет из Вильнюса и через Каунас доедет до Моцкавы, там пассажиры пересядут на поезд PKP Intercity и продолжат свой путь.

По словам представительницы АО „Литовские железные дороги“ Котрины Дзикарайте, самые популярные даты - 16, 26 и 27 декабря, на эти дни почти все билеты проданы.

„Поезд будет курсировать ежедневно, поэтому у клиентов будет большой выбор“, – сказала Дзикарайте. Она напомнила, что билеты можно купить как через LTG Link, так и на сайте партнеров PKP Intercity - www.intercity.pl.

Дзикарайте рассказала Delfi, что во всех вагонах поезда будут туалеты и розетки. На территории Литвы будет бесплатный Wi-Fi, клиенты смогут купить напитки и еду. В меню есть кофе, чай, соки, вода, бутерброды, шоколад, орехи. Правда, еду лучше заказать до приезда в Моцкаву, поскольку в поезде польского партнера PKP Intercity еду будут продавать только на маршруте Шепетово-Варшава.

„Конечно же пассажиры могут брать с собой в дорогу и свою еду и безалкогольные напитки. На территории Польши Wi-Fi не будет“, – заметила Дзикарайте.

В Моцкаве на пересадку дается от 24 до 33 минут.

Дзикарайте отметила, что новый маршрут не приспособлен для инвалидов, но в будущем компания учтет потребности пассажиров. Велосипеды и домашних животных провозить можно.

Из Вильнюса поезд отбывает в 12:10, из Каунаса в 13:20. В Варшаву он прибывает в 20:13, в Краков - в 23:39. Поездка с пересадкой займет 9 часов. Цена билета 25 евро до Варшавы и 30 евро до Кракова. Детям до 12 лет полагаются скидки. За перевозку велосипеда придется заплатить 10 евро, а животного - 5 евро.