В Индонезии хотят запретить секс вне брака. Это касается и туристов

Так, нельзя будет жить и снимать квартиру со своим партнером до замужества, заниматься сексом до свадьбы и изменять мужу / жене. Под запретом будут оскорбления президента, аборты и „черная магия“, пишет портал 34travel.me.

„Мы гордимся тем, что наш уголовный кодекс соответствует индонезийским ценностям“, – говорит заместитель министра юстиции Индонезии Эдвард Омар Шариф Хиаридж.

Но граждане и представители бизнеса с ним не соглашаются.

„Если эти законы действительно будут реализованы, иностранцы могут быть подвергнуты тюремному заключению, и это нанесет ущерб туризму“, – комментирует Путу Винастра, председатель Ассоциации индонезийских туристических и туристических агентств.