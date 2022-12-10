На Ратушной площади Вильнюса появилась самая маленькая в Литве рождественская елка

В пятницу на Ратушной площади в Вильнюсе зажглись огни на елке „Продовольственного банка“, это начало акции „Уменьшаем Рождество“. Это самая маленькая в Литве рождественская елка (42 см) и первая елка, призывающая обратить внимание на избыточное потребление пищи и выбрасывание пищи в праздники. Поэтому елка символически создана из деревянных ложек и вилок, пишет Delfi.lt со ссылкой на madeinvilnius.lt.