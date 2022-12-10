На Ратушной площади Вильнюса появилась самая маленькая в Литве рождественская елка
В пятницу на Ратушной площади в Вильнюсе зажглись огни на елке „Продовольственного банка“, это начало акции „Уменьшаем Рождество“. Это самая маленькая в Литве рождественская елка (42 см) и первая елка, призывающая обратить внимание на избыточное потребление пищи и выбрасывание пищи в праздники. Поэтому елка символически создана из деревянных ложек и вилок, пишет Delfi.lt со ссылкой на madeinvilnius.lt.
Согласно опросам, почти 40% литовцев готовит слишком много еды, а после праздников ее выбрасывает. Между тем каждый пятый житель находится на грани нищеты, а каждому 9 нечего поставить на праздничный стол.
Поэтому „Продовольственный банк“ призывает ответственно планировать праздники и напоминает, что атмосферу праздника создает не обилие пищи на столе и не декорации. Надо меньше потреблять на Рождество, но излучать больше добра.
В церемонии зажжения огней участвовал и директор „Продовольственного банка“ Симонас Гурявичюс, волонтеры организации.