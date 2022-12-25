Рождественские и новогодние растения в разных странах мира(1)
Какой же праздник без новогодней ёлки! Однако во многих странах мира роль ёлки может исполнять совсем другое дерево, порой очень даже экзотическое.
На любой декабрьской экскурсии по Таллинну столичные экскурсоводы вам обязательно расскажут, как в далеком 1441 году на Ратушной площади проходили рождественские торжества. Говорят, что для придания празднеству особого шика, члены Братства Черноголовых установили тогда на площади красавицу-ёлку, которая и стала первой городской рождественской ёлкой в Европе.
Красивая история. Однако стоит отметить, что сколько бы эту историю ни рассказывали, какие бы аргументы и факты ни приводились, правдивость этого события всегда подвергалась сомнению. Ведь каждый город хочет получить право считаться столицей первой рождественской ёлки.
Как бы там ни было, но различные украшения, связанные с деревьями, встречались еще в античные времена. Например, известно, что римские легионеры во время Сатурналий (декабрьский праздник, когда приходили к концу земледельческие работы и все стремились к отдыху и веселью - прим.ред.) вешали на сосновые ветки маски с изображением Вакха (бог виноделия в античной мифологии — прим. ред.).
Ёлки и пихты
В наши дни непременным атрибутом Рождества и Нового года является ёлка - в северных широтах это, как правило, ель обыкновенная (Picea abies). Хотя в последнее время вместо ёлки часто ставят и другие хвойные деревья, в основном - пихты. Несмотря на многочисленные достоинства пихты, многие все равно отдают предпочтение старой доброй ёлочке, запах которой погружает нас в детские воспоминания.
Особая популярность ели обыкновенной в Эстонии и других стран Северной Европы обусловлена главным образом тем фактом, что это одно из самых распространенных хвойных деревьев. Однако в Западной Европе более популярны различные виды пихты (Abies spp.), обладающие некоторыми преимуществами перед елью. Крона пихты, особенно у тех деревьев, что выращены в специальных питомниках, более симметрична, хвоя не колется и не так быстро опадает. Последняя особенность является большим преимуществом в торговле рождественскими елками. Дерево можно срубить в удобное время, отвезти на склад и уже потом, когда наступит праздничная пора, продать.
А вот в Северной Америке больше всего популярен кипарисовик (Pseudotsuga menziesii) - это род вечнозеленых хвойных деревьев высотой до 70 м. По осыпанию хвои и внешнему виду кипарисовик больше похож на нашу ель.
Однако нельзя сказать, что если речь идет о рождественском дереве, то это исключительно ёлка или пихта. В разных странах мира популярны и другие виды хвойных деревьев - дома украшают и соснами, и можжевельниками, и кипарисами, и другими весьма экзотическими деревьями.
Другие вечнозеленые деревья и растения
Рождество ассоциируется и с другими вечнозелеными представителями леса. Считается, что главная причина их популярности кроется в том, что обычай наряжать ёлки зародился в Центральной и Западной Европе. В этих районах распространены буковые и дубовые леса, где зимой, когда с большинства деревьев опадает листва, вечнозеленые растения особенно выделяются.
Например, плющ обыкновенный (Hedera helix). Если летом эта вечнозеленая лиана практически незаметна в густых кронах, то зимой яркие листья плюща, покрывающие голые стволы деревьев, сразу привлекают внимание. Его популярность в качестве новогоднего украшения, вероятно, обусловлена еще и особенностями роста: из длинных ветвей, покрытых вечнозелеными листьями, удобно плести праздничные венки.
Еще более популярным рождественским растением является омела обыкновенная (Viscum album). Это полупаразитическое растение, обитающее на верхушках деревьев, очень хорошо заметно в зимний период. С омелой связаны многочисленные легенды и предания. При правильном использовании омела должна защищать от зла, лечить всевозможные болезни, приносить счастье и любовь. Недаром она когда-то ассоциировалась с Фрейей, богиней любви, плодородия и колдовства.
В Южной Европе рождественским талисманов бедняков считался рускус, или иглица (Ruscus aculeatus). Его красные плоды символизировали процветание и удачу, а постоянный насыщенный зеленый цвет самого растения намекал на вечную жизнь.
Рождественские ягоды
Со временем особенно популярными в качестве рождественских украшений стали вечнозеленые растения с яркими плодами. Ветка падуба, или остролиста, (Ilexa aquifolium) с красными плодами - пожалуй, один из самых распространенных растительных мотивов для рождественских открыток. Обычай использовать падуб на Рождество восходит еще к ранним христианам в Риме. Помимо того, что вечнозеленые ветки с красными ягодками украшают на праздники любой дом, они также должны защищать жилище и его обитателей от злых сил, молнии и ведьм.
Хотя ардизия пятнистая (Ardisia crenata) исторически не имела ничего общего с Рождеством, сегодня это растение, связанное прежде всего с китайскими и японскими новогодними обычаями, добралось и до наших цветочных прилавков во время Рождества. Считается, что красные ягоды этого кустарника символизируют процветание.
Одним из самых необычных рождественских растений с яркими плодами является кактус рода Цилиндропунция (Cylindropuntia leptocaulis), произрастающий на территории юго-западных штатов США и северной Мексики. Плоды ярко-красного цвета вызревают к декабрю и держатся большую часть зимы, из-за чего в английском языке за растением закрепилось название "пустынный Рождественский кактус“ (desert Christmas cactus).
Рождественские цветы
Чем дальше на юг, тем сложнее местным жителям найти что-то похожее на рождественскую ёлку. Вот почему во многих экзотических странах в качестве главного рождественского символа выбрали какое-нибудь местное эффектное растение. Поскольку в южном полушарии декабрь — это середина лета, многие здешние растения как раз в полном цвету.
Одной из самых эффектных рождественских "ёлок", вероятно, является мирт (Metrosideros exelsa) из Новой Зеландии. Это дерево, вырастающее до 25 метров в высоту и более 30 метров в ширину, как раз к Новому году покрывается ковром из ярко-красных цветов. Благодаря пышному цветению этот вид мирта был завезен в Австралию, южные штаты США, страны Средиземноморья и ЮАР. Причем в Южно-Африканской Республике он настолько хорошо прижился, что сейчас считается довольно агрессивным сорняком.
А вот в Западной Австралии на Рождество любят украшать дом нуитсией (Nuytsia floribunda) - это полупаразитическое дерево, которое большую часть воды и минеральных веществ, необходимых для жизни, забирает у окружающих растений. Нуитсия цветет в ноябре — январе, в самой середине австралийского лета, из-за чего местные жители называют её "рождественским деревом".
Вырастить нуитсию в собственном саду очень сложно, поэтому любоваться ее рождественским цветением можно только в дикой природе Западной Австралии. Но зрелище это фантастическое - в декабре деревья высотой до десяти метров с корявыми стволами густо усыпаны золотисто-желтыми цветами.
Одним из самых экзотических рождественских цветов, вероятно, является звезда Мадагаскара (Angraecum sesquipedale), которую называют также рождественской орхидеей или Вифлеемской звездой. Зацветает звезда Мадагаскара на католическое Рождество. Форма цветка очень напоминает звезду, а длинный „хвостик“ цветка - комету.
Среди рождественских растений Южного полушария есть и более знакомые нам виды. Так, например, в ЮАР основным рождественским растением является гортензия крупнолистная (Hortensia macrophylla). Хотя этот кустарник родом из Японии, он прекрасно растет в Южной Африке и цветет как раз в декабре.
Необычные ёлки для теплого климата
Так как в тропиках не найти ни настоящей ели, ни красиво цветущих растений, местным жителям пришлось найти хоть что-то, что хоть немного напоминало бы классическую ёлку. На эту роль сгодилась араукария (Araucaria heterophylla) с острова Норфолк. Хотя из-за своей симметричности и темно-зеленой крючковатой хвои араукария скорее напоминает искусственную, чем настоящую ель, она чрезвычайно популярна как комнатная ёлка в горшке.
Австралийская казуарина (Casuarina spp.) - еще одно рождественское дерево. В горшках, правда, ее не продают - деревья очень высокие, у некоторых видов высота достигает 35 метров. На новогодние праздники казуриана очень популярна, хоть и стоит довольно дорого. Ее тонкие зеленые побеги напоминают длинную хвою наших сосен, и поэтому на первый взгляд кажется, что это типичное хвойное дерево.
Жители Карибских островов особенно изобретательны в поисках замены рождественским ёлкам. Иногда для этого они используют соцветия агавы (Agave spp.). Эти гигантские суккуленты вырастают ветвистыми соцветиями высотой в несколько метров и издалека напоминают стройные сосны. Местные жители срезают верхушку подходящей высоты, вкапывают в пляжный песок и украшают - рождественская ёлочка готова.
Просто бизнес
На самом деле среди рождественских символов есть еще одна категория. Это растения, которые стали частью новогодних обычаев просто из коммерческих соображений.
Пуансеттия, или молочай красивейший, (Euphorbia pulcherrima), ставшая чрезвычайно популярным рождественским растением, происходит из тропической Мексики и Центральной Америки. Из-за времени цветения, попадающего на Рождество, а также из-за того, что прицветники образуют форму звезды, растение также называют "Вифлеемская звезда" или "Рождественская звезда“. Пуансеттия выращивалась еще ацтеками для использования в народной медицине. Много столетий спустя ее начали ассоциировать с рождественскими праздниками. В настоящее время пуансеттия занимает четверть мирового рынка цветущих растений в горшках.
Еще один рождественский цветок - декабрист, или Шлюмбергера, (Schlumbergera truncata). Его родина - Бразилии, где цветок называют flor de maio (цветок мая). В своей естественной среде обитания декабрист цветет в самое холодное время года - в Бразилии это как раз период с мая по июнь.
Поначалу гиппеаструм, или "кавалерская звезда", (Hippeastum spp.), ставшая один из самых популярных рождественских цветов последнего времени, не ассоциировалась ни с Рождеством, ни с Новым годом. Она заслужила свое место в списке рождественских растений прежде всего благодаря тому, что цветок можно заставить цвести именно тогда, когда это необходимо. Гиппеаструм - яркое растение с длинным цветоносом, который распускается обычно в канун Рождества и радует глаз яркими красками всю долгую зиму.