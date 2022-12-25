Рождественские и новогодние растения в разных странах мира

Особая популярность ели обыкновенной в Эстонии и других стран Северной Европы обусловлена главным образом тем фактом, что это одно из самых распространенных хвойных деревьев. Однако в Западной Европе более популярны различные виды пихты (Abies spp.), обладающие некоторыми преимуществами перед елью. Крона пихты, особенно у тех деревьев, что выращены в специальных питомниках, более симметрична, хвоя не колется и не так быстро опадает. Последняя особенность является большим преимуществом в торговле рождественскими елка ми. Дерево можно срубить в удобное время, отвезти на склад и уже потом, когда наступит праздничная пора, продать.

В наши дни непременным атрибутом Рождества и Нового года является ёлка - в северных широтах это, как правило, ель обыкновенная (Picea abies). Хотя в последнее время вместо ёлки часто ставят и другие хвойные деревья, в основном - пихты. Несмотря на многочисленные достоинства пихты, многие все равно отдают предпочтение старой доброй ёлочке, запах которой погружает нас в детские воспоминания.

Как бы там ни было, но различные украшения, связанные с деревьями, встречались еще в античные времена. Например, известно, что римские легионеры во время Сатурналий (декабрьский праздник, когда приходили к концу земледельческие работы и все стремились к отдыху и веселью - прим.ред.) вешали на сосновые ветки маски с изображением Вакха (бог виноделия в античной мифологии — прим. ред.).

Красивая история. Однако стоит отметить, что сколько бы эту историю ни рассказывали, какие бы аргументы и факты ни приводились, правдивость этого события всегда подвергалась сомнению. Ведь каждый город хочет получить право считаться столицей первой рождественской ёлки.

На любой декабрьской экскурсии по Таллинну столичные экскурсоводы вам обязательно расскажут, как в далеком 1441 году на Ратушной площади проходили рождественские торжества. Говорят, что для придания празднеству особого шика, члены Братства Черноголовых установили тогда на площади красавицу-ёлку, которая и стала первой городской рождественской ёлкой в ​​Европе.

А вот в Северной Америке больше всего популярен кипарисовик (Pseudotsuga menziesii) - это род вечнозеленых хвойных деревьев высотой до 70 м. По осыпанию хвои и внешнему виду кипарисовик больше похож на нашу ель.

Однако нельзя сказать, что если речь идет о рождественском дереве, то это исключительно ёлка или пихта. В разных странах мира популярны и другие виды хвойных деревьев - дома украшают и соснами, и можжевельниками, и кипарисами, и другими весьма экзотическими деревьями.

Другие вечнозеленые деревья и растения

Рождество ассоциируется и с другими вечнозелеными представителями леса. Считается, что главная причина их популярности кроется в том, что обычай наряжать ёлки зародился в Центральной и Западной Европе. В этих районах распространены буковые и дубовые леса, где зимой, когда с большинства деревьев опадает листва, вечнозеленые растения особенно выделяются.



Например, плющ обыкновенный (Hedera helix). Если летом эта вечнозеленая лиана практически незаметна в густых кронах, то зимой яркие листья плюща, покрывающие голые стволы деревьев, сразу привлекают внимание. Его популярность в качестве новогоднего украшения, вероятно, обусловлена ​​еще и особенностями роста: из длинных ветвей, покрытых вечнозелеными листьями, удобно плести праздничные венки.

Еще более популярным рождественским растением является омела обыкновенная (Viscum album). Это полупаразитическое растение, обитающее на верхушках деревьев, очень хорошо заметно в зимний период. С омелой связаны многочисленные легенды и предания. При правильном использовании омела должна защищать от зла, лечить всевозможные болезни, приносить счастье и любовь. Недаром она когда-то ассоциировалась с Фрейей, богиней любви, плодородия и колдовства.

В Южной Европе рождественским талисманов бедняков считался рускус, или иглица (Ruscus aculeatus). Его красные плоды символизировали процветание и удачу, а постоянный насыщенный зеленый цвет самого растения намекал на вечную жизнь.



Рождественские ягоды